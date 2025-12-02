SuperLiga: Noi detalii despre Joyskim Dawa: „Cred că a existat o neînțelegere cu privire la starea sa medicală”

Joyskim Dawa (29 de ani) ar putea reveni pe terenul de fotbal în 10 zile, susține impresarul fundașului central camerunez de la FCSB.

Stoperul a suferit o accidentare gravă în timpul unui meci disputat pentru naționala țării sale în preliminariile CM 2026, în luna martie.

Patronul Gigi Becali a declarat recent că „nu ne mai punem baza pe el, revine, dar să vedem cum revine”, însă agentul fotbalistului susține că acesta este pregătit să joace din nou pentru campioana en-titre.

Impresarul lui Joskim Dawa: „Se va întoarce alături de echipă la următoarele meciuri”

„Joyskim se simte foarte bine și probabil se va întoarce în săptămânile următoare. Este puternic, are multă încredere în el, chiar mai multă decât înainte. Îl respect enorm pe Gigi Becali.

Cred că a existat o neînțelegere cu privire la starea medicală a lui Dawa, pentru că el se simte excelent și se va întoarce alături de echipă de la următoarele meciuri. Probabil se va întâmpla în 10 zile, dar, repet, asta se va produce doar când fotbalistul se va simți 200% pregătit”, a spus David Jimenez, impresarul lui Joyskim Dawa, potrivit digisport.ro.

Transferat de la FC Botoșani în iulie 2022, Dawa a acumulat 133 de meciuri în tricoul celor de la FCSB, în care a bifat 12 goluri și două pase decisive.

Până la finalul anului, FCSB se va mai duela cu UTA Arad (3 decembrie, Cupa României), Dinamo (6 decembrie, SuperLiga), Feyenoord (11 decembrie, Europa League), Unirea Slobozia și Rapid (15 și 21 decembrie, SuperLiga).