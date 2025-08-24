SuperLiga: O nouă înfrângere categorică pentru CFR Cluj

CFR Cluj a fost învinsă cu 4-1 de Oțelul, duminică, la Galați, în a șaptea etapă din Superliga României. Eșecul vine la doar trei zile după cel suferit în Suedia, 7-2 cu Hacken, în prima manșă a confruntării din playoff-ul Conference League.

Patrick a reușit un hattrick pentru Oțelul (25`, 45`, 55`), iar ultimul gol al gălățenilor a fost înscris de Bană (76`). Unicul gol al lui CFR Cluj a fost marcat de Korenica (71`).

Oaspeții au jucat în inferioritate numerică din minutul 50, când Bolgado a primit cartonaș roșu.

Cu doar cinci puncte după șapte etape, CFR Cluj ocupă poziția a 13-a în acest moment. Oțelul este pe 9, cu nouă puncte.

Chiar astăzi CFR Cluj a anunțat că noul antrenor al echipei este italianul Andrea Mandorlini. Dan Petrescu a demisionat de la cârma ardenelilor după înfrângerea din Suedia.