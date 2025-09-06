SuperLiga: O nouă răsturnare de situație în cazul transferului anunțat de FCSB

Mihai Stoica a anunțat că Mario Tudose, fundaș central în vârstă de 20 de ani de la FC Argeș, nu va mai ajunge la FCSB. Cu câteva ore înainte, oficialul campioanei din Superliga României spusese că echipele s-au înțeles.

Miercuri, tatăl lui Mario Tudose spusese că jucătorul nu va ajunge la FCSB, însă Mihai Stoica a anunțat vineri că mutarea se va concretiza.

După câteva ore, oficialul lui FCSB a revenit asupra declarației și a spus că transferul a picat.

„Am pierdut un jucător! Aveam un transfer făcut … (n.r. Tudose nu mai semnează cu FCSB?) Nu. Deşi am fost martor când pur şi simplu se bătuse palma, Gigi se înţelesese cu Dani Coman.

Înţeleg că primarul a intervenit şi nu a fost valabilă înţelegerea. Nu se semnase, dar era cuvântul dat. Noţiunea de «gentlemen’s agreement» nu există în fotbalul românesc sau cel puţin în cazul ăsta nu a existat.

I s-a reproşat şi tatălui jucătorului că de ce a venit să discute cu noi. Eu am mesaje în telefon, ni s-a recomandat clar să îl convingem că nu vrea şi l-am convins.

Şi când l-am convins…”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.