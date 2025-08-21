SuperLiga: Petrolul Ploiești l-a transferat pe atacantul spaniol Rafinha

Fotbaliștii ploieșteni se bucură dupa un gol marcat în meciul cu Metaloglobus București, desfășurat pe Clinceni Arena din Clinceni, pe 25 iulie 2025. FOTO: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Atacantul spaniol Rafael Baldres Hermann „Rafinha”, care a marcat un gol pentru Inter Club d’Escaldes în dubla cu FCSB, a semnat un contract cu echipa de fotbal Petrolul Ploiești, a anunțat clubul pe pagina sa de Facebook.

Fotbalistul spaniol a semnat un angajament pe durata următoarelor două sezoane, cu drept de prelungire pentru încă un an, potrivit Agerpres.

Atacantul în vârstă de 27 de ani vine de la campioana Andorrei, Inter Club d’Escaldes, echipă cu care a jucat, în această vară, atât în preliminariile Ligii Campionilor, marcând un gol în poarta lui FCSB, în prima manșă de la București (1-3), cât și în fazele eliminatorii din Conference League, înscriind o dată în „dubla” cu Olimpija Lublijana.

Cu junioratul făcut la Espanyol Barcelona, „Rafinha” și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în eșaloanele inferioare ale fotbalului iberic, evoluând pentru CD Teruel, AD Almudevar, CD La Almunia, AD San Juan, Utebo FC, SD Ejea, UD Barbastro și CF Epila, înainte să se alăture, în vara lui 2024, celor de la Inter d’Escaldes.

A marcat 17 goluri în cele 38 de partide disputate pe parcursul ultimului an, trecându-și în palmares campionatul și Cupa Andorrei.

Miercuri, Petrolul a anunțat că l-a achiziționat ;i pe fundașul Robert Sălceanu (21 ani), care a semnat pentru următoarele trei sezoane.

Născut la Călărași, Sălceanu evoluează pe postul de fundaș stânga, iar cariera și-a început-o la echipa locală Dunărea, la vârsta de 17 ani debutând în cel de-al doilea eșalon fotbalistic. Ulterior, a evoluat timp de trei sezoane și jumătate pentru Gloria Buzău, formație cu care a promovat în Superliga, adunând 10 prezențe în ultima ediție de campionat. Ultima dată a făcut parte din lotul Farului Constanța, grupare cu care semnase la începutul acestei stagiuni, fără să apuce să debuteze pentru „marinari”.

Fost internațional U18, U19 și U20, jucătorul va reprezenta o soluție în plus pentru jucătorul ce trebuie să respecte regula Under-21.