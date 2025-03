SuperLiga: Portar nou în Giulești, după accidentarea lui Marian Aioani: „Primul tricou din copilărie a fost cu Rapid”

Dinu Moldovan (34 de ani) este noul portar al echipei Rapid București, a anunțat joi clubul din SuperLiga.

Marian Aioani a suferit o accidentare gravă la finalul meciului cu FCSB și ar putea rata tot restul sezonului. Giuleștenii s-au grăbit și i-au găsit repede un înlocuitor, Moldovan urmând să se dueleze pentru postul de titular cu Franz Stolz.

„În vârstă de 34 de ani, goalkeeper-ul a semnat cu echipa noastră până la finalul sezonului și este gata să apere culorile alb-vișinii!

Cu meciuri în Superligă la Sepsi, Chindia și “U” Cluj, dar și cu șapte ani petrecuți în Spania, la Espanyol și Ponferradina, Moldovan a efectuat astăzi vizita medicală și a participat și la primul antrenament ca jucător al Rapidului!”, se arată în comunicatul clubului giuleștean.

Dinu Moldovan: „A fost visul meu să joc pentru Rapid”

Moldovan a fost ultima oară legitimat la Sepsi Sfântu Gheorghe, iar de-a lungul carierei a mai trecut pe la Espanyol (Spania), Astra Giurgiu, Universitatea Cluj, Ponferradina (Spania), FC Voluntari, Poli Timișoara și Chindia Târgoviște.

„Nu pot să zic ca e o surpriză, mă aștept ca jucător de fotbal să găsesc ceva după ce termin sau reziliez un contract. A fost o surpriză foarte plăcută pentru mine și din prima am venit, cât am putut de repede.

Știam unde vin, ce oportunitate am, am ales cu sufletul. Să dea Dumnezeu să pot ajuta maxim cât pot, am venit cu sufletul deschis.

Am făcut o glumă cu Aioani, și când jucam la Chindia împreună, tot așa am jucat pe o chestie de accidentare, îmi pare rău, dar asta e viața de fotbalist.

M-am gândit că o să ajung să joc pentru Rapid. Primul tricou pe care l-am avut în copilărie a fost cu Rapid și ăsta a fost visul meu. Și cu noroc, cu orice ar fi, eu cred că totuși ceva bine am făcut ca să ajung în situația asta”, a spus Moldovan.