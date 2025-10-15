SuperLiga: Programul etapelor a 14-a și a 15-a
Etapa nu numărul 14 din Superliga va începe vineri 24 octombrie, cu două meciuri (Csikszereda – Petrolul și Argeș – Dinamo), iar runda a 15-a va începe vineri, 31 octombrie, cu Dinamo – CFR Cluj, potrivit Ligii Profesioniste de Fotbal.
Etapa a 14-a
Vineri, 24 octombrie
Ora 17.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Petrolul Ploiești
Ora 20.30 FC Argeș – Dinamo București
Sâmbătă, 25 octombrie
Ora 16.00 Oțelul Galați – Universitatea Cluj
Ora 21.00 CFR 1907 Cluj – Farul Constanța
Duminică, 26 octombrie
Ora 14.00 Metaloglobus București – Universitatea Craiova
Ora 20.30 FCSB – UTA Arad
Luni, 27 octombrie
Ora 17.30 FC Botoșani – FC Hermannstadt
Ora 20.30 FC Rapid – Unirea Slobozia
Etapa a 15-a
Vineri, 31 octombrie
Ora 20.30 Dinamo București – CFR 1907 Cluj
Sâmbătă, 1 noiembrie
Ora 17.30 Unirea Slobozia – FC Argeș
Ora 20.30 Universitatea Cluj – FCSB
Duminică, 2 noiembrie
Ora 15.30 UTA Arad – Metaloglobus București
Ora 17.45 FC Hermannstadt – Oțelul Galați
Ora 20.30 Universitatea Craiova – FC Rapid
Luni, 3 noiembrie
Ora 17.30 Farul Constanța – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Ora 20.30 Petrolul Ploiești – FC Botoșani
Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.