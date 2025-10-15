SuperLiga: Programul etapelor a 14-a și a 15-a

Etapa nu numărul 14 din Superliga va începe vineri 24 octombrie, cu două meciuri (Csikszereda – Petrolul și Argeș – Dinamo), iar runda a 15-a va începe vineri, 31 octombrie, cu Dinamo – CFR Cluj, potrivit Ligii Profesioniste de Fotbal.

Etapa a 14-a

Vineri, 24 octombrie

Ora 17.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Petrolul Ploiești

Ora 20.30 FC Argeș – Dinamo București

Sâmbătă, 25 octombrie

Ora 16.00 Oțelul Galați – Universitatea Cluj

Ora 21.00 CFR 1907 Cluj – Farul Constanța

Duminică, 26 octombrie

Ora 14.00 Metaloglobus București – Universitatea Craiova

Ora 20.30 FCSB – UTA Arad

Luni, 27 octombrie

Ora 17.30 FC Botoșani – FC Hermannstadt

Ora 20.30 FC Rapid – Unirea Slobozia

Etapa a 15-a

Vineri, 31 octombrie

Ora 20.30 Dinamo București – CFR 1907 Cluj

Sâmbătă, 1 noiembrie

Ora 17.30 Unirea Slobozia – FC Argeș

Ora 20.30 Universitatea Cluj – FCSB

Duminică, 2 noiembrie

Ora 15.30 UTA Arad – Metaloglobus București

Ora 17.45 FC Hermannstadt – Oțelul Galați

Ora 20.30 Universitatea Craiova – FC Rapid

Luni, 3 noiembrie

Ora 17.30 Farul Constanța – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 20.30 Petrolul Ploiești – FC Botoșani

Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.