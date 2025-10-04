SuperLiga: Rapid a urcat pe primul loc, dar Costel Gâlcă nu e mulțumit: „Trebuie să avem mai multă personalitate”

Constantin Gâlcă, antrenorul echipei Rapid București, s-a declarat nemulțumit de modul în care jucătorii săi au tratat repriza secundă a meciului cu Farul Constanța, scor 3-1.

După victoria obținută în fața „marinarilor”, giuleștenii au urcat pe prima poziție în clasamentul SuperLigii, cu 25 de puncte după 12 etape.

Constantin Gâlcă, după 3-1 cu Farul: „Avem pierdut controlul meciului”

Rapid a condus cu 2-0 la pauză, însă Farul a reușit să reducă din diferență prin golul marcat de Vînă (’56). Scorul final a fost stabilit de Dobre (’67).

„Era important să luăm toate cele trei puncte. Bineînțeles că trebuia să jucăm și a doua repriză mai bine, nu am reușit și au pus presiune pe noi. Am intrat relaxați și cu puțină frică.

Antrenamentele sunt foarte reușite, dar trebuie să spunem că am jucat împotriva unui adversar care este agresiv, care caută profunzimea și au calitate. Ne-a fost mult mai greu, dar ne dorim ca pe viitor să arătăm mult mai bine.

Am pierdut controlul meciului în a doua repriză. În prima repriză am reușit să jucăm în spatele liniilor lor. Repriza a doua am pierdut mijlocul terenului și am avut prea multă frică, cel puțin așa văd eu. Trebuie să avem mai multă personalitate, mai multă răbdare la construcție.

Koljic este într-o formă foarte bună, astăzi a și marcat și mă bucur pentru el. Trebuie să punctez că și Baroan a intrat cu o atitudine foarte bună, mi-a plăcut. Manea a crescut foarte mult și merita să ajungă la echipa națională. Știți că jucătorii au perioade mai proaste și vor să plece în altă parte (n.r. râde). Important e să fim toți, să ne gândim la echipă și să fim uniți.

Dobre e un jucător important, așa cum e și Petrila, care de câte ori au mingea pun în dificultate echipele adverse”, a spus Costel Gâlcă, potrivit digisport.ro.