SuperLiga: Rapid București va efectua un cantonament în Antalya
Echipa de fotbal Rapid București va efectua un stagiu de pregătire în Turcia, în perioada 3-12 ianuarie, în care va disputa două meciuri amicale, potrivit paginii de Facebook a clubului, potrivit Agerpres.
Jucătorii antrenați de Constantin Gâlcă se vor pregăti timp de 10 zile în Turcia, în stațiunea Belek, din Antalya.
Rapid va disputa partide de verificare împotriva liderului din Polonia, Wisla Plock, și contra ocupantei locului 2 din Bulgaria, ȚSKA 1948 Sofia.
