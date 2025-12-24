SuperLiga: Rapid București va efectua un cantonament în Antalya

Sebastian Andrei Borza îl felicită pe Constantin Grameni după un gol marcat în meciul de fotbal dintre Metaloglobus București și Rapid București, contând pentru Superliga, desfășurat pe Clinceni Arena, pe 22 august 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Echipa de fotbal Rapid București va efectua un stagiu de pregătire în Turcia, în perioada 3-12 ianuarie, în care va disputa două meciuri amicale, potrivit paginii de Facebook a clubului, potrivit Agerpres.

Jucătorii antrenați de Constantin Gâlcă se vor pregăti timp de 10 zile în Turcia, în stațiunea Belek, din Antalya.

Rapid va disputa partide de verificare împotriva liderului din Polonia, Wisla Plock, și contra ocupantei locului 2 din Bulgaria, ȚSKA 1948 Sofia.