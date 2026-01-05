SuperLiga: Rapid dorește un jucător de la Petrolul. Și „lupii galbeni” vor trei fotbaliști ai grupării din Giulești: „O să vedem dacă se va realiza ceva”

Claudiu Tudor, președintele clubului Petrolul Ploiești, a dezvăluit că Rapid București dorește să-l transfere pe fundașul stânga Robert Sălceanu.

Oficialul „lupilor” galbeni a recunoscut că și gruparea sa vrea să semneze cu trei fotbaliști din cadrul clubului giuleștean.

Rapid vrea să-l transfere pe Robert Sălceanu

„Nu ascundem faptul că există un interes pentru Sălceanu din partea celor de la Rapid. E un copil pe care îl știm de la Liga 2. A prins echipa U21 a României, a crescut, a și marcat, a prins și un assist. O să discutăm cu cei de la Rapid. Și noi ne-am manifestat interesul pentru jucători de la Rapid. Micovschi, Rareș Pop, Ignat, sunt jucătorii pe care îi dorim. O să vedem dacă se va realiza ceva.

Nu am vrea să dăm pe nimeni. Este interes pentru Jyry și Dongmo, dar am vrea să-i păstrăm. Interes din afară. Vrem să menținem acest echilibru. Dacă va fi să se rezolve cu Sălceanu, o să vedem ce va fi. Dacă nu, ne dorim să păstrăm lotul intact”, a declarat Claudiu Tudor, potrivit digisport.ro.

Cotat de Transfermarkt la 300.000 de euro, Sălceanu a jucat în 16 meciuri din acest sezon, a marcat un gol și a livrat o pasă decisivă.