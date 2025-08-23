SuperLiga: Remiză în meciul UTA Arad – Unirea Slobozia. Gazdele puteau obține victoria

UTA Arad a terminat la egalitate cu Unirea Slobozia, 1-1 (1-0), vineri seara, pe teren propriu, în primul meci din etapa a 7-a a Superligii de fotbal, transmite Agerpres.



Arădenii au deschis scorul prin Valentin Costache (36 – penalty), după ce Dmitro Pospelov (ex-Unirea) a fost faultat în careu de Florinel Ibrian, fază confirmată de arbitrajul video.



Unirea, fosta echipă a antrenorului Adrian Mihalcea (UTA), a egalat pe final, prin Daniel Șerbănică (90+2), care a reluat de la bara a doua mingea deviată de Ionuț Coadă, la cornerul executat de Eduard Florescu.



Gazdele puteau obține victoria, dar portarul Denis Rusu a respins cu un reflex șutul din unghi al lui Hakeem Abdallah (90+6).



AFC UTA Arad – AFC Unirea 04 Slobozia 1-1 (1-0), Arena ”Francisc Neuman” – Arad

Au marcat: Valentin Costache (36 – penalty), respectiv Daniel Șerbănică (90+2).

Arbitru: Istvan Kovacs (Carei); arbitri asistenți: Ferencz Tunyogi (Zalău), Romică Bîrdeș (Pitești); al patrulea oficial: Iulian Călin (Ștefănești)

Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Mihai Marius Marica (Bistrița)

Observatori: Nicolae Grigorescu (Timișoara) – CCA, Octavian Goga (Brașov) – LPF