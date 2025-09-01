SuperLiga: Remiză între Csikszereda și Oțelul Galați. Al doilea punct pentru ciucani

Echipele FK Csikszereda și Oțelul Galați au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat luni, la Miercurea Ciuc, în etapa a opta din SuperLiga.

FK Csikszereda – Oțelul Galați 1-1

Oaspeții au deschis scorul în minutul 31, când Bană a centrat din corner, iar Joao Paulo l-a învins pe Pap cu o lovitură de cap.

Ciucanii au egalat la începutul reprizei secunde, în minutul 49, când Anderson Ceara a înscris cu un șut puternic din afara careului.

Csikszereda a terminat meciul în inferioritate numerică, Bodo fiind eliminat în minutul 90, după ce l-a lovit în genunchi pe Nuno Pedro. A fost inițial acordat cartonaș galben, însă arbitrul a scos „roșul” din buzunar după ce a revăzut faza la monitorul VAR.

În urma acestui rezultat, echipa antrenată de Robert Ilyeș a acumulat două puncte și a scăpat de ultima poziție din clasament, aflându-se acum pe locul 15. De cealaltă parte, Oțelul are 10 puncte și ocupă locul 9.

