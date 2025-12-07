SuperLiga: Remiză între Universitatea Craiova și CFR Cluj. Otto Hindrich, eroul ardelenilor
Universitatea Craiova și CFR Cluj au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat duminică, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în etapa a 19-a din SuperLiga.
Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1
Gazdele au deschis scorul în minutul 37, când Tudor Băluță a trimis mingea lângă bară cu un șut fără preluare de la marginea careului.
Oaspeții au egalat în minutul 51: Muhar i-a pasat lui Louis Munteanu în interiorul careului, iar atacantul a înscris cu un șut la colțul lung.
Universitatea Craiova a ratat o ocazie imensă în minutul 90+4, când Romanchuk a urmărit o centrare, dar a trimis pe lângă poartă de la 7 metri. Eroul celor de la CFR Cluj a fost portarul Otto Hindrich, care a reușit în total 10 intervenții.
În urma acestui rezultat, echipa antrenată de Filipe Coelho rămâne pe locul 4 în clasament, cu 34 de puncte, în timp ce trupa lui Daniel Pancu ocupă locul 11, cu 20 de puncte.
Au evoluat echipele:
- Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Rus, Screciu (Cicâldău ’76) – Teles, Băluță, Mekvabishvili (Houri ’85), Bancu – Matei (Băsceanu ’85) – Al Hamlawi (Nsimba ’59), Baiaram (Etim ’76). Antrenor: Filipe Coelho
- CFR Cluj: Hindrich – Kun (Biliboc ’60), Sinyan, Ilie, Camora (Abeid ’60) – Muhar, Djokovic, Emerllahu (Păun ’73) – Cordea (Keita ’90+2), L. Munteanu, Korenica (Coco ’60). Antrenor: Daniel Pancu.