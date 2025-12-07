SuperLiga: Remiză între Universitatea Craiova și CFR Cluj. Otto Hindrich, eroul ardelenilor

Universitatea Craiova și CFR Cluj au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat duminică, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în etapa a 19-a din SuperLiga.

Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1

Gazdele au deschis scorul în minutul 37, când Tudor Băluță a trimis mingea lângă bară cu un șut fără preluare de la marginea careului.

Oaspeții au egalat în minutul 51: Muhar i-a pasat lui Louis Munteanu în interiorul careului, iar atacantul a înscris cu un șut la colțul lung.

Universitatea Craiova a ratat o ocazie imensă în minutul 90+4, când Romanchuk a urmărit o centrare, dar a trimis pe lângă poartă de la 7 metri. Eroul celor de la CFR Cluj a fost portarul Otto Hindrich, care a reușit în total 10 intervenții.

În urma acestui rezultat, echipa antrenată de Filipe Coelho rămâne pe locul 4 în clasament, cu 34 de puncte, în timp ce trupa lui Daniel Pancu ocupă locul 11, cu 20 de puncte.

Au evoluat echipele: