SuperLiga: Revenire importantă la Dinamo: „Nu există motive să nu fie cu noi la meciul cu Petrolul”

Atacantul croat Stipe Perica (30 de ani) a revenit la antrenamentele echipei Dinamo București și, în cazul în care nu vor apărea noi probleme medicale, va fi apt pentru meciul cu Petrolul Ploiești, a anunțat antrenorul Zeljko Kopic.

Perica a ajuns la gruparea bucureșteană la solicitarea lui Kopic și a dat randament în finalul sezonului precedent, cu 6 goluri marcate în 16 partide. O accidentare suferită în primul amical al verii, 0-3 cu Petrolul, l-a ținut departe de teren în ultimele săptămâni.

Stipe Perica revine pe teren: „Îl vom folosi din următoarele meciuri”

„Despre Stipe, am citit multe lucruri în presă, inclusiv că ar pleca de la club. Realitatea e că a fost accidentat. Îl cunosc de când era foarte tânăr, înainte să ajungă la Chelsea. Îi știu potențialul și calitățile. Iarna trecută, după ce s-a decis că nu prelungim cu Selmani, era important pentru mine să avem un atacant de calitate.

Știam că nu va fi 100% pregătit până în vară, dar ideea era să ne ajute atunci când poate, iar din vară să fie la capacitate maximă. A și reușit să marcheze goluri importante sezonul trecut, a demonstrat instinct de atacant și pericol real în fața porții.

Era important să facă toată perioada de pregătire cu noi, dar din păcate a avut probleme la spate. A mers la doi-trei medici în străinătate pentru a rezolva aceste probleme. A avut tot sprijinul clubului și al meu pentru a le depăși. Cel mai greu este pentru el, pentru că își dorește să joace.

De săptămâna trecută a reintrat la antrenamente fără probleme. Avem grijă să nu-l suprasolicităm, îl luăm pas cu pas. Nu am vrut să-l folosesc nici în amicalul de sâmbătă, tocmai pentru a-l proteja. Dacă procesul continuă bine și nu apar alte probleme, îl vom folosi din meciurile următoare.

Vom vedea cum decurge totul până la partida cu Petrolul, dar dacă va avea o săptămână completă de antrenamente, nu există motive să nu fie cu noi. Eu cred că și-a rezolvat în sfârșit problemele și că, zi după zi, va reveni la forma de care avem nevoie”, a declarat Kopic, potrivit dinamo1948.club.

Petrolul Ploiești – Dinamo București, meci din etapa #9 de SuperLiga, va avea loc luni, 15 septembrie, de la ora 21:00.