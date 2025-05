SuperLiga: Săpunaru, către suporteri, la ultimul meci pe Giulești: „Voi face tot posibilul să fiți mândri de Rapid”

Partida FC Rapid – CFR Cluj, scor 1-4, de luni seara, a constituit și ultimul meci pe Giulești dinaintea retragerii pentru fundașul Cristian Săpunaru (41 de ani), căpitanul ”vișiniilor” transmițându-le suporterilor că va face tot ce îi stă în putință din poziția de director sportiv cel mai probabil, să-i facă mândri de echipa bucureșteană, scrie Agerpres.

”E greu să vorbesc în aceste momente, dar vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toți anii în care m-a ținut sănătos și am putut să joc fotbal, dar și familiei, care m-a susținut pe toată durata carierei. Vreau să mulțumesc tuturor antrenorilor care m-au ajutat în carieră și în viață, colegilor, tututor vestiarelor în care am fost. Și, cel mai important, vă mulțumesc vouă, fiindcă am plecat dintre voi, de acolo, dintre boșorogii mei. Sunteți cei mai speciali oameni pentru mine. Indiferent de rezultatele pe care le-am avut, ați fost mereu alături și meritați o echipă care să se bată la campionat și să demonstreze că dragostea voastră e mai presus decât orice. Nu vreau să vă fac promisiuni idioate, dar voi face tot ce-mi stă în putință să fiți mândri de jucători și de echipa asta”, a spus Săpunaru la microfon, la finalul meciului când instalația de nocturnă s-a stins pentru ca el să poată își transmite mesajul.

Galeria echipei Rapid i-a scandat numele atât pe parcursul meciului, cât și la final atunci când i-au transmis ”Săpunaru ține minte, îți stă bine președinte”, cu aluzie la faptul că în viitorul sezon jucătorul va rămâne în cadrul clubului, dar cel mai probabil în postura de director sportiv.

Momentul de la final a fost extrem de emoționant pentru fotbalist care și-a întrerupt de mai multe ori discursul din cauza lacrimilor. El le-a cerut apoi tuturor fanilor rapidiști să cânte alături de el.

”Vă mulțumesc din inimă și vă mai spun doar atât: Gata, s-a terminat. Adio, dar rămân cu tine”, le-a mai spus Cristian Săpunaru celor peste 10.000 de suporteri care au asistat la ultimul său meci pe Stadionul Giulești, după mai bine de 23 de ani de activitate.

Săpunaru a avut parte de momente speciale din partea galeriei atât la începutul meciului, când la o peluză s-a afișat un banner imens cu numărul 22, pe care acesta la purtat. De asemenea, în minutul 22 al partidei, tot stadionul i-a scandat numele, iar spectatorii au ridicat plăcuțe cu numărul 22 și i-au scandat numele.

În minutul 50 când a fost înlocuit de Gojkovic, Săpunaru a fost aplaudat la scenă deschisă de spectatori și îmbrățișat atât de coechipieri, cât și adversari.

La finalul meciului, după momentele de interacțiune cu suporterii giuleșteni pe cele două ecrane de pe stadion au curs mesaje de felicitare pentru întreaga carieră a lui Săpunaru din partea unor foști jucători ai Rapidului, ai echipei tehnice și a conducerii clubului.

Înainte de a intra la vestiare, Săpunaru a transmis că partida de luni a fost ultima oficială disputată pe stadionul Giulești din cariera sa și că are în plan să organizeze în acest an și un meci de retragere.

”Azi a fost ultimul meci pe Giulești, meciul de retragere o să-l fac eu. Sper că tot anul ăsta, și tot pe Giulești. E un moment greu pentru orice fotbalist atunci când se retrage, dar în viață toate au un început și un sfârșit. Am lăsat tot ce am avut mai bun pe teren. Au fost și meciuri bune, și slabe, dar nu am ieșit niciodată de pe teren și să spun că mai puteam. Am ieșit de pe teren dând totul și cred că asta a contat cel mai mult în cariera mea. Am avut puls 102, la emoții ca la 20 de ani, dar cred că este normal. Pentru toți fotbaliștii când vine ziua asta este una nefericită. E greu, pentru că asta facem de mici, o facem de plăcere și nu pentru bani. Pentru că la 6-7 ani nu îmi spunea nimeni că o să ajung fotbalist și o să fac bani. E sportul pe care îl iubim de mici și e dureros că se termină un capitol în viață. Începe altul, dar ce este mai frumos decât să fii fotbalist?”, a spus fundașul giuleștean la televiziunile deținătoare de drepturi.

Întrebat care este primul gând legat de cariera sa, Săpunaru și-a amintit de debutul pe vechiul Giulești, când a fost înjurat în glumă de un suporter.

”Debutul pe Giulești este momentul care îmi vine pentru prima oară în minte din cariera mea. Era sfârșitul meciului, m-am dus să salut galeria și la partea dinspre ceas mi-a strigat unul ”Bravo, Săpun!” Apoi m-a înjurat și mi-a zis ”ai debutat pe Giulești”. Așa suntem noi rapidiștii, așa ne iubim, ne mai înjurăm. Oamenii ăștia merită mult mai mult. Nu am fost noi o echipă obișnuită cu trofeele, dar la emulația care se creează în jurul Rapidului și banii care se investesc, Rapidul trebuie să se bată la trofee”, a mai spus Cristian Săpunaru.

În vârstă de 41 de ani, Cristian Săpunaru a evoluat la Rapid în patru rânduri, în perioadele 1 iulie 2006-1 iulie 2008, 1 ianuarie 2010-30 ianuarie 2010, 2 februarie 2015-1 septembrie 2015, 1 iulie 2021-prezent. Are 216 partide jucate în tricoul alb-vișiniu, 16 goluri marcate și do trofee: Cupa României (2006-2007), Supercupa României (2007-2008). În actualul sezon, el a evoluat doar în 9 partide, fără să înscrie niciun gol.

În cariera sa, fundașul a mai jucat la formațiile FC Național, FC Porto, Real Zaragoza, Elche CF, Pandurii Târgu Jiu, Astra Giurgiu, Kayserispor și Denizlispor. El este câștigător al trofeului Europa League cu FC Porto, echipă cu care a mai cucerit 3 titluri naționale, 2 Cupe și 2 Supercupe ale Portugaliei.

Cristian Săpunaru a îmbrăcat de 36 de ori tricoul echipei naționale a României, cu care a participat la 2 turnee finale, EURO 2008 și EURO 2016.