SuperLiga: Starul lui FC Botoșani exultă după victoria cu FCSB: „Fără drept de apel!”

Atacantul Sebastian Mailat (27 de ani) consideră că victoria obținută de FC Botoșani în fața campioanei FCSB nu poate fi pusă la îndoială.

Mailat e primul în clasamentul golgheterilor din Liga 1, cu 5 goluri, la fel ca Steven Nsimba (Universitatea Craiova) și Florin Tănase (FCSB). A bifat și trei pase decisive, iar una dintre ele a oferit-o chiar în meciul de vineri.

Sebastian Mailat, după victoria cu FCSB: „E meritată, am câștigat fără drept de apel”

La golul al doilea al formației sale, marcat de Kovtalyuk, Mailat l-a depășit lejer pe Mihai Toma, fotbalist folosit de Elias Charalambous pe poziția de fundaș dreapta, una cu care nu este obișnuit.

„Cred că e o victorie meritată, asta a reflectat și scorul. Acasă ne-am obișnuit să dăm numai de la trei în sus. Am reușit să întoarcem scorul și să luăm toate cele trei puncte, am câștigat fără drept de apel.

Da, sunt în formă și datorită echipei, staff-ului și conducerii, tuturor celor din Botoșani. Mă simt bine aici, mi se oferă încredere. Dacă am un meci slab, sunt în continuare lăsat să joc”, a declarat Mailat, potrivit digisport.ro.

FC Botoșani se află pe locul 2 în SuperLiga, cu 19 puncte după 10 meciuri. Are cel mai bun atac din campionat! Trupa lui Leo Grozavu a înscris 20 de goluri.