SuperLiga: Supărat că Arena Națională este indisponibilă pentru meciuri importante, un oficial LPF vrea să ia măsuri: „I-am rugat pe cei de la juridic să facă o analiză”

Oficialii LPF sunt supărați că în luna mai Arena Națională nu va putea fi folosită pentru meciurile de fotbal ca vor fi decisive pentru titlu.

În luna mai, când vor avea loc ultimele meciuri din acest sezon, sunt programate două concerte ale trupelor Metallica și Iron Maiden, care vor avea loc pe 13, respectiv 28 mai.

Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Ștefan, consideră că Arena Națională a fost proiectată pentru sport, activitate care ar trebui să aibă prioritate. De asemenea, a înaintat ideea că Liga Profesionistă de Fotbal ar fi în măsură să preia admnistrarea stadionului din Capitală.

„Eu am mai avut intervenții în această zonă și am spus că prezumția de la care să plecăm este aceea că stadioanele de fotbal sunt bunuri care au ca destinație principală fotbalul. De aceea au fost construite, de aceea s-au alocat fonduri pentru ele. Eu înțeleg această diversificare de surse ale venitului, dar nu poți face chestiunea asta decât prioritizând fotbalul.



Adică poți organiza astfel de evenimente, dar fără să afectezi fotbalul. Mai ales că vorbim despre cluburi din SuperLigă, precum FCSB și Dinamo, care închiriază în mod constant acel stadion. În primul rând, nu îți respecți clienții principali. Vii și spui: ‘Băi, nu sunteți chiar atât de importanți sau sunteți, dar până apare un concert’. Dacă ne trezim că avem un concert în același timp cu un meci important, atunci îi dai toate planurile peste cap unui club de fotbal.



Eu i-am rugat pe colegii mei de la juridic să-mi facă o analiză prin care să vedem exact ce spune legislația, documentația prin care s-a aprobat construirea și finanțarea Arenei Naționale, ca să vedem dacă există în realitate un principiu care acordă prioritate fotbalului. Dacă vom avea acoperirea necesară, atunci vom discuta cu cei care administrează stadionul și să prevenim situații de genul pe viitor”, a declarat Ștefan, pentru DigiSport.