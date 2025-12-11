SuperLiga: Transferul dorit de Gigi Becali la FCSB a picat / „Nu s-a mai purtat nicio discuţie”, spune MM Stoica

MM Stoica a confirmat că FCSB nu mai prezintă interes pentru Lindon Emerllahu, scrie Prima Sport.

Lindon Emerllahu (23 de ani), mijlocaşul celor de la CFR Cluj, s-a aflat pe lista de posibile achiziţii a campioanei României, însă interesul FCSB pare să fi fost devansat de o ofertă superioară venită din Ucraina.

Polissya Zhytomyr este clubul care s-a mişcat cel mai rapid şi a pus pe masă o propunere solidă: 1,5 milioane de euro pentru transfer şi un salariu anual de aproximativ 500.000 de euro pentru jucător. Deşi sumele nu depăşesc capacitatea financiară a FCSB, este puţin probabil că Gigi Becali ar fi fost dispus să investească atât pentru Emerllahu.

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie, a precizat că subiectul nu a mai fost discutat intern, ceea ce indică faptul că varianta Emerllahu la FCSB a ieşit, practic, din calcul.

”(n.r. Emerllahu mai era o ţintă pentru FCSB?) Nu s-a mai purtat nicio discuţie legată de Emerllahu. Nici nu ştiu. Acum aud că ar pleca. Am auzit şi ştiam de la Florin Cernat că sunt interesaţi de Emerllahu (n.r. – cei din Ucraina).

Pe de altă parte, ştiam că el nu este interesat să meargă în Ucraina. Ştiam de mult timp”, a spus MM Stoica, în exclusivitate pentru Prima Sport.

La CFR Cluj, Lindon Emerllahu a bifat 40 de partide, în care a reuşit şase goluri şi a oferit trei pase decisive. În tricoul naţionalei Kosovo, mijlocaşul a strâns 12 apariţii, contribuind cu un gol şi două assisturi.