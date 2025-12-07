SuperLiga: U Cluj – Hermannstadt, primul meci al sibienilor fără Măldărășanu

U Cluj primeşte vizita celor de la Hermannstadt într-un meci ce contează pentru etapa cu numărul 19 din SuperLigă, duminică, 7 decembrie, de la ora 15:00, scrie Prima Sport.

U Cluj a ieşit neînvinsă din duelul de etapa trecută cu Universitatea Craiova, scor 0-0. Ardelenii ocupă locul zece înaintea disputei cu sibienii, având un total de 24 de puncte obţinute în urma a şase victorii, şase egaluri şi şase înfrângeri.

Pentru Hermannstadt, meciul cu „şepcile roşii” va fi primul după despărţirea de Marius Măldărăşanu. Tehnicianul a plecat de pe banca sibienilor după un mandat de peste patru ani, din cauza rezultatelor slabe înregistrate în acest sezon. Locul 15 în clasament cu doar 12 puncte şi un bilanţ de două victorii, şaşe egaluri şi zece înfrângeri este bilanţul celor de la Hermannstadt.

Partida din turul sezonului regular s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

1 noiembrie U Cluj – FCSB 0-2: a fost singura înfrângere suferită de ,,Șepcile roșii” în precedentele cinci etape, în rest au trei victorii și un egal, potrivit lpf.ro.

Sibienii nu au mai câștigat în campionat din 21 septembrie 2025, când s-au impus cu 2-1 pe terenul Rapidului. Au urmat două remize și șase partide pierdute.

Se întâlnesc echipele care au comis cele mai puține faulturi în primele 18 runde: FC Hermannstadt – 177, U Cluj – 180.

Cele două formații s-au mai întâlnit în principala competiție internă de nouă ori, de cinci ori s-au impus clujenii, un joc a fost câștigat de sibieni, iar alte trei partide s-au terminat la egalitate.