SuperLiga: Un fost căpitan al celor de la CFR Cluj dă vina pe jucători pentru situația de la echipă: „Nu au valoare!”

CFR Cluj e în criză: după 2-7 cu Hacken joia trecută, a pierdut 1-4 cu Oțelul, duminică. Dan Petrescu și-a dat demisia după eșecul rușinos din Suedia și a fost înlocuit cu Andrea Mandorlini.

Ricardo Cadu (43 de ani), fost căpitan în Gruia, de 3 ori campion cu CFR Cluj, a analizat situația prin care trec ardelenii. Portughezul i-a luat apărarea antrenorului Dan Petrescu și este de părere că jucătorii CFR-ului nu au suficientă valoare, relatează DigiSport.ro.

„Am crezut că CFR poate să facă o echipă mai bună, care să intre în grupe. Asta e. Nu puteam spune că o echipă din Suedia o să câștige 7-2 cu CFR. CFR nici în campionat nu a făcut bine. E ceva acolo.

(n.r. pe vremea lui) Atunci erau și jucători buni care făceau diferența oricând. Problema nu e la antrenor. E la jucători. Sunt jucători care nu au calitate să fie la CFR. Nu au valoare”, a declarat Ricardo Cadu la emisiunea Liga Digi Sport.