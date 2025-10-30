SuperLiga: Daniel Pancu a fost numit în funcția de antrenor al echipei CFR Cluj

CFR Cluj a anunțat, joi, că Daniel Pancu a fost instalat în funcția de antrenor al echipei din Gruia.

Vicecampioana României a ratat în acest sezon calificarea în faza principală a unei competiții europene, iar în SuperLiga se află pe locul 13, cu doar 13 puncte după 14 etape.

Daniel Pancu, antrenor la CFR Cluj

„Bun venit în familia CFR, Daniel Pancu! CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că Daniel Pancu este noul nostru antrenor.

În ultimii doi ani, fostul internațional a fost selecționerul Naționalei de Tineret a României, alături de care a participat la Campionatul European U21 din Slovenia. Anterior, Daniel Pancu a mai pregătit România U20, dar și formațiile Rapid București și Poli Iași.

Noul nostru antrenor își va intra în atribuții începând de sâmbătă, după partida cu Dinamo. Îi urăm, pe această cale, mult succes, cât mai multe reușite și amintiri frumoase alături de noi!”, se arată în comunicatul echipei CFR Cluj.

Pentru CFR Cluj urmează meciurile cu Dinamo (31 octombrie, ora 20:30) și Unirea Sloboza (9 noiembrie, ora 14:30).