SuperLiga: Unirea Slobozia – U. Cluj se joacă sâmbătă. Specialista fazelor fixe n-a mai pierdut acasă din februarie

Tribuna la un meci jucat acasă de Unirea Slobozia. Foto: Facebook / AFC Unirea 04 Slobozia

Meciul Unirea Slobozia – Universitatea Cluj din SuperLiga se va juca sâmbătă, 30 august de la ora 18.45, scrie lpf.ro.

28 februarie 2025, Unirea – Oțelul 0-1: a fost ultima înfrângere suferită de ialomițeni în SuperLigă din postura de gazde. Au urmat acasă patru succese și trei rezultate de egalitate.

Ardelenii au câștigat șapte puncte din cele patru deplasări din campionatul curent, victorii cu Metaloglobus (4-1), Farul (1-0) și remiză cu FC Hermannstadt (2-2), singurul insucces fiind cu Universitatea Craiova (1-2).

Șase dintre cele 11 goluri marcate de Unirea în acest sezon au fost reușite din faze fixe, locul 1 la acest capitol.

Șapte dintre cele opt goluri încasate de ardeleni au fost primite în repriza secundă.

Unirea Slobozia și Universitatea Cluj au mai fost adversare în principala competiție internă doar în sezonul regulat precedent, când ,,Șepcile roșii” au luat patru puncte din cele șase puse în joc, 2-2 în deplasare și 3-2 pe teren propriu.

Andrei Prepeliță va întâlni gruparea clujeană pentru a treia oară pe prima scenă, palmaresul său cuprinzând o victorie (2022-2023, FC Argeș – Universitatea Cluj 3-1) și o înfrângere (2024-2025, Gloria Buzău – Universitatea Cluj 0-2).

Trei jucători din cele două loturi au bifat toate minutele în primele șase runde, Alexandru Dinu, Paul Antoche, respectiv Alexandru Chipciu.

Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.