SuperLiga: Unirea Slobozia, victorie cu Metaloglobus. A întors scorul în ultimele minute

Unirea Slobozia a învins echipa Metaloglobus, scor 2-1, într-un meci disputat vineri, la Clinceni, în etapa a șasea din SuperLiga.

Unirea Slobozia – Metaloglobus 2-1

Nou-promovata Metaloglobus a deschis scorul în minutul 17, când Aganovic a deviat nefericit în propria poartă.

Echipa ialomițeană a egalat în minutul 83, când Achim a comis un henț în careu, iar Purece a egalat din penalty. Același Purece a adus victoria pentru trupa lui Andrei Prepeliță în minutul 90, cu un șut din marginea careului.

În urma acestui rezultat, Unirea Slobozia a acumulat 10 puncte și a urcat provizoriu pe locul 4, în timp ce Metaloglobus ocupă locul 15, cu un singur punct.

Au evoluat echipele: