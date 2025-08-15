SuperLiga: Unirea Slobozia, victorie cu Metaloglobus. A întors scorul în ultimele minute
Unirea Slobozia a învins echipa Metaloglobus, scor 2-1, într-un meci disputat vineri, la Clinceni, în etapa a șasea din SuperLiga.
Unirea Slobozia – Metaloglobus 2-1
Nou-promovata Metaloglobus a deschis scorul în minutul 17, când Aganovic a deviat nefericit în propria poartă.
Echipa ialomițeană a egalat în minutul 83, când Achim a comis un henț în careu, iar Purece a egalat din penalty. Același Purece a adus victoria pentru trupa lui Andrei Prepeliță în minutul 90, cu un șut din marginea careului.
În urma acestui rezultat, Unirea Slobozia a acumulat 10 puncte și a urcat provizoriu pe locul 4, în timp ce Metaloglobus ocupă locul 15, cu un singur punct.
Au evoluat echipele:
- Unirea Slobozia: Rusu – Negru, Dinu, Antoche, Dragu – Deaconu (Purece ’46), Pop, Florescu (Hamdiu ’46) – Rotund (Dulcea ’70), Said (Said ’52), Aganovic (Bărbuț ’46). Antrenor: Andrei Prepeliță
- Metaloglobus: Gavrilaș – Kouadio, Pasagic, Caramalău (Achim ’66), Sava – D. Irimia (Abbey ’76), Carvalho (Milea ’66), Sabater, Fernandes (Sîrbu ’72) – Huiban, Ubbink (A. Irimia ’66). Antrenor: Mihal Teja.
