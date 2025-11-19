SuperLiga: Universitatea Cluj, amendată pentru incidentele de la meciul cu FCSB

Clubul Universitatea Cluj a fost sancționat de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal, ca urmare a incidentelor de la meciul cu FCSB, scor 0-2, din SuperLiga.

Sancţiunea a fost decisă ca urmare a comportamentului fanilor, mai exact pentru introducerea în stadion de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte obiecte ce au fost folosite de spectatori la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la producerea unor acte de violenţă şi pentru aprinderea ori aruncarea cu obiectele respective spre alţi spectatori sau spre/în terenul de joc, scrie News.ro.

„AS FC Universitatea Cluj vs. FC FCSB – Incidente – În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b, se sancţionează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 11.250 lei”, este hotărârea comisiei.

La 1 noiembrie, echipa Universitatea Cluj a fost învinsă acasă cu 2-0 de FCSB, în etapa a 15-a, ultima din turul sezonului regulat. Golurile au fost marcate de Olaru (’32, ’55), în timp ce Murgia (’39) a fost eliminat după ce a încasat două cartonașe galbene.