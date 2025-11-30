SuperLiga: UTA adâncește criza lui Hermannstadt și se apropie de play-off

Hermannstadt a fost învinsă cu 2-1 de UTA Arad, duminică, la Sibiu, și ocupă penultimul loc în SuperLiga.

Gazdele au rămas în inferioritate numerică din minutul 18, după eliminarea lui Neguț. Golurile oaspeților au fost marcate de Coman (53`) și Abadallah (56`), în timp ce pentru Hermannstadt a punctat Ivanov (72`).

Pentru trupa lui Marius Măldărășanu a fost a opta partidă consecutivă fără victorie în campionat. Sibienii au câștigat un singur meci în tot acest interval, 1-0 la Concordia Chiajna în 30 octombrie, în Cupa României.

Hermannstadt este penultima în clasament, cu doar 12 puncte după 18 runde.

Grație victoriei de la Sibiu, UTA a ajuns la 25 de puncte și este pe locul 7, în coasta Farului. Constănțenii au un singur punct în plus, dar își vor juca meciul din această etapă abia duminică seară, de la ora 20:30, cu FCSB.