SuperLiga: Verdictul specialistului după penalty-urile cerute de Rapid cu U Cluj

Florin Chivulete, fost arbitru FIFA, a explicat la Digi Sport fazele pentru care Rapid a solicitat penalty în meciul cu U Cluj, încheiat cu scor alb, 0-0.

Concret, giuleștenii au cerut lovitură de pedeapsă în minutul 88, când Cisse l-a tras pe Baroan, însă centralul Florin Andrei a dictat lovitură liberă din marginea careului. În urma acestei lovituri libere, Rapid a solicitat un alt penalty, după un posbil henț al lui Artean, care se afla în zidul celor de la U Cluj.

Florin Chivulete, tatăl lui Andrei Chivulete, arbitru în SuperLigă, a transmis că deciziile luate în meciul U Cluj – Rapid de către arbitri au fost corecte.

„S-a discutat foarte mult și s-a comentat. Dacă jucătorul este scos de pe traseul mingii, iar ținerea este una evidentă, atunci se poate da. Nu e vorba de gravitate, e vorba de impactul din joc. Dacă ținerea pleacă din suprafața de pedeapsă și se termină afară, e penalty. Dacă pleacă din afara careului și se termină în interior e tot penalty. Se ia cea mai gravă”, a explicat Florin Chivulete, în direct la emisiunea Digi Sport Matinal.

În cazul fazei în care era implicat Andrei Artean, fostul arbitru FIFA este de părere că poziția în care acesta avea mâna este naturală.

„Nu putem să tăiem mâinile jucătorilor. Mâna mi se pare într-o poziție naturală. Mingea îl lovește în zona mânecii. De acord, nu e vorba de intenție. (…) Eu cred că penalty-ul a fost refuzat corect, iar decizia VAR este motivată. Dacă există o abatere indubitabilă, care nu e văzută de arbitru, atunci trebuie să intervină VAR. Acolo e altceva”, a declarat Florin Chivulete.