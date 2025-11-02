Ce este Superluna Castorului. Cea mai mare lună plină a anului 2025, săptămâna viitoare

Satelitul natural al Pământul se va vedea săptămana viitoare mai mare și mai frumos pe cer, iar această lună plină este cunoscută sub numele „Superluna Castorului” în SUA, fiind anul acesta și a doua dintr-o serie de trei superluni consecutive.

Evenimentul astronomic va avea loc miercuri, 5 noiembrie. Superlunile sunt, în esență, luni pline care apar mai mari și mai luminoase decât în mod normal, scrie Sky News.

Ele apar deoarece Luna nu orbitează în jurul Pământului pe o traiectorie perfect circulară.

Mișcându-se pe o orbită ovală în jurul planetei, punctul cel mai apropiat al Lunii de Pământ se numește perigeu, iar cel mai îndepărtat se numește apogeu. „Suprapunerea” dintre faza de lună plină și trecerea sa prin perigeu este denumită popular „superlună”, potrivit Rai News.

Superluna Castorului are loc cât mai aproape de orbita sa, Pământul, la o distanță de aproximativ 356.500 de kilometri, comparativ cu o distanță medie de puțin peste 384.000 km, motiv pentru care va părea mai mare și mai strălucitoare pentru cei ce o privesc de pe Pământ.

Dacă condițiile meteo vor permite, satelitul natural al Pământului va părea cu puțin peste 7% mai mare și puțin mai luminos decât o Lună plină obișnuită.

Ce este Superluna castorului

Luna plină de miercuri este numită în SUA „Superluna Castorului”, deoarece castorii sunt mai activi în această perioadă și sapă și își repară sau pregătesc vizuinele pentru hibernare și uneori fac asta la razele lunii.

Termenul de„superlună” nu este unul astronomic și a fost folosit pentru prima dată în 1979, când astrologul Richard Nolle a decis să îl uziteze pentru a descrie fenomenul, care a fost de atunci preluat de NASA și de mass-media.

Există în tradiția americană multe denumiri simpatice pentru Luna Plină din diversele luni ale anului: „Strawberry Moon”, „Pink Moon” sau „Flower Moon”, dar Luna nu devine roșie, roz, sau de culoarea unor flori, cum ar sugera denumirile. Există și Harvest Moon (Luna Recoltei, în septembrie), dar și Hunter Moon (luna vânătorului).

Profesoara Sara Russell, cercetătoare la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, a declarat pentru Sky News că se așteaptă ca aceasta să fie cea mai „mare” superlună din acest an, după luna plină din octombrie și înaintea „Lunii reci”, care va fi vizibilă pe 4 decembrie 2025, fiind ultima dintre cele trei superluni din 2025.

Anual, au loc 3-4 superluni și pentru specialiști nu este un eveniment ieșit din comun.

„Nu este ceva foarte neobișnuit”, a explicat Derrick Pitts, astronom-șef la Franklin Institute din Philadelphia.

Luna plină în luna noiembrie

Chiar și așa, evenimentul este o ocazie bună pentru a admira satelitul natural al Pâmântului în contextul unui cer din ce în ce mai neglijat, inaccesibil și uitat, a spus astrofizicianul Gianluca Masi.

„Superluna este, de fapt, un bun pretext pentru a încuraja publicul larg să redescopere bolta cerească, chiar și în orașe, care sunt cunoscute ca fiind nefavorabile pentru observarea stelelor din cauza poluării luminoase”, a declarat astrofizicianul, citat de Rai News.

Deși luna va fi oficial plină miercuri, cel mai bun moment pentru observații va fi în seara următoare, joi, 6 noiembrie, potrivit revistei Știință și Tehnică. Luna va părea, de asemenea luminoasă și plină, și marți, 4 noiembrie.

În România, astrul va atinge faza de Lună plină, miercuri, 5 noiembrie, exact la ora 15:19 (ora României), potrivit datelor publicate de Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

O lună plină în mijlocul după-amiezii poate părea ciudată, dar astronomii prezic fazele lunii în funcție de pozițiile sale orbitale, nu de vizibilitatea sa.

Superluna Castorului se poate vedea fără echipament special

Conform Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, deși majoritatea oamenilor consideră că Luna se vede numai noaptea, astrul se vede la fel de mult ziua ca și în momentul în care este întuneric.

„Tot ce contează este poziția ei față de Soare. Dacă Luna se află în partea opusă Soarelui se vede toată noaptea, răsărind la apusul Soarelui. Dacă se află la 90° de Soare, se vede și ziua și seara. Dacă este la 270° de Soare se vede în ultima jumătate a nopții și în prima jumătate a zilei, iar dacă se află în dreptul Soarelui, evident se află pe cer odată cu acesta”, spun specialiștii.

De aceea luna plină va fi vizibilă câteva nopți înainte și după data de 5. Cum să observați cel mai bine Superluna Castorului?

Nu veți avea nevoie de un telescop sau de alt echipament specializat pentru a vedea fenomenul, iar binoclul va fi mai mult decât suficient dacă doriți să vedeți astrul mai de aproape.

Dr. Noelia Noel, conferențiar universitar în astrofizică la Universitatea din Surrey, a spus că cea mai bună modalitate de a vedea Superluna castorului este să ieșiți afară la scurt timp după apusul soarelui și să priviți spre est.