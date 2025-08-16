”Supraviețuitorii” inflației ridicate din trecut au câteva sfaturi care s-ar putea să ți se potrivească

Actualul puseu inflaționist este o noutate doar pentru cei născuți în perioada Revoluției din 1989, care erau prea mici pentru a conștientiza creșterile de prețuri din anii 1993-2000, când rata inflației avea valori de 3 cifre (în 1993, aceasta fusese de peste 256%). Dar pentru baby boomers, inflația de acum e doar un moment de déjà vu. Vezi în text ce măsuri luau pe atunci oamenii pentru a se proteja de inflație.

Potrivit INS, în ianuarie creșterea prețurilor a fost de aproape 8% și nu se va opri aici, depășind chiar și nivelul din 2008, anul crizei economice anterioare.

Primul lucru pe care l-a făcut tata a fost să coboare temperatura termostatului

Blaise Jones își amintește cum mama ei îi povestea că primul lucru pe care l-a făcut în acele vremuri a fost să coboare temperatura termostatului de la centrala de apartament din locuință, scrie Wall-Street Journal. ”Asta a fost prima decizie în vederea scăderii cheltuielilor: de la 23 de grade am coborât la 19 de grade în casă”. „Jur că uneori îmi puteam vedea respirația când mă trezeam”, spune dr. Jones, acum în vârstă de 59 de ani, pediatru specializat în neuroradiologie din Cincinnati.

Odată cu creșterea rapidă a costurilor cu energie, Dr. Jones a reluat azi exemplul tatălui său, reducând căldura din casă la 18 grade . ”De asemenea, când eram cu mașina în pantă, țin minte că tata lăsa mașina scoasă din viteză pentru a economisi consumul de benzină”.

Creșterea accelerată a prețurilor și reacțiile părinților săi au lăsat o amprentă puternică asupra Dr. Jones. El și soția lui preferă să trăiască din puțin pentru a putea economisi.

Stresul financiar legat de o perioadă prelungită de inflație are efecte pe termen lung asupra modului în care ne cheltuim banii

Locuiesc într-o casă mai mică decât își pot permite, preferă să economisească pentru zile negre în loc să-și cheltuiască banii pe o mașină nouă sau pe bijuterii și își achită ratele cu regularitate în fiecare lună.

„Am căpătat o aversiune patologică la datorii”, mai spune dr. Jones.

Stressul financiar legat de o perioadă prelungită de inflație, are efecte pe termen lung asupra modului în care ne cheltuim banii, explică Dan Egan, specialist în finanțe comportamentale și investiții la compania Betterment LLC. Cu cât ești mai tânăr, cu atât mai profunde sunt efectele, spune el.

La începutul anilor 1980, Linda Gadkowski era profesoară și mamă a trei fete mici în Cape Cod, Massachusetts. Prețurile mari pentru articolele pentru copii și alimentele au făcut-o să devină mai econoamă, deoarece familia ei nu avea bani suficienți cu care să amortizeze impactul prețurilor în creștere.

În loc să-și ducă fetele la un film sau să le comande la cină o pizza , Linda le-a învățat să fie cumpătate de mici

În loc să meargă la un film sau să-și comande la cină o pizza (ceea ce fetele și-ar fi dorit), Linda i-a învățat să fie cumpătate de mici. Le-a luat la cules de căpșuni și le-a învățat cum să conserve fructe de pădure, dar și alte fructe și legume.

Le-a confecționat fetelor păpuși din ce materiale avea prin casă, evitând să le cumpere din magazin, unde deveniseră foarte scumpe. De asemenea, doamna Gadkowski își ducea copiii la magazinele locale cu produse second hand nu doar pentru a cumpăra haine cu care să îmbrace păpușile, ci care să fie potrivite și pentru ele.

Hedda Nadler și-a vândut apartamentul în 1983, când taxele de întreținere crescuseră brusc, iar apoi și-a cumpărat o casă în Tarrytown, NY. În scurt timp de la achiziție, dobânda la creditul ipotecar sărise la 13,5% de la aproximativ 12,75% . ”Perspectiva de a plăti o asemenea dobândă era foarte „dureroasă””, spune doamna Nadler, acum în vârstă de 70 de ani.

Ea a negociat cu brokerul de credit care i-a lăsat până la urmă dobânda nemodificată, după ce ea i-a explicat că e o mamă singură care își număra atent fiecare bănuț din buzunare.

”Amintirile din acea perioadă m-au pregătit pentru ceea ce trăim în prezent…”

Începuturile anilor 1980 au învățat-o pe Dawn Kelly să-și amâne orice cheltuială. Doamna Kelly, studentă la Universitatea Howard la acea vreme, a spus că banii familiei ei formate din 5 persoane erau foarte atent chibzuiți.

„Am condus aceeași mașină timp de aproape un deceniu”, a spus ea. Doamna Kelly deține acum restaurantul Nourish Spot din Jamaica, Queens și spune că amintirile din acea perioadă au pregătit-o pentru prezent.

Ea amână reparațiile pe care și le programase pentru casa ei, întrucât prețurile materialelor de construcții au urcat foarte mult. Deși a terminat cu creditul pentru mașină de vreo doi ani, continuă să conducă un BMW din 2014.

„Aveți grijă de bunurile dumneavoastră și întrețineți-le”, le spune doamna Kelly, în vârstă de 59 de ani, rudelor mai tinere care se confruntă cu prima lor experiență inflaționistă.

Ron Murphy avea 30 de ani în anii 1980. Fondatorul companiei de expoziții Shamrock Productions și-a condus Oldsmobile-ul său până a făcut cu el 450.000 de mile (peste 720.000 de km), iar motorul i-a „explodat”. Nu și-au luat vacanță întrucât ar fi fost prea scumpă pentru ei..

Fiica lui Chris Navratil, acum în vârstă de 52 de ani spune că lecțiile tatălui ei îi sunt foarte utile acum, când trebuie să facă față costurilor cu energia. Ea gătește mai mult acasă și cumpără alimente din categoria mărcilor private de la magazin. De asemenea, orice vacanță e automat amânată până în vremuri mai bune.