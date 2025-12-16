Surpriză de proporții la Antena 1. Un celebru politician condamnat penal și un om de afaceri arestat vreme de trei luni devin vedetele show-ului Survivor. Lista concurenților conține și alte nume cunoscute

Emisiunea Survivor va fi difuzată la Antena 1 începând cu luna ianuarie. Până atunci, postul tv a anunțat lista vedetelor care vor participa la show, relatează PaginadeMedia.

Pe lista publicată de Antena 1 se află Aris Eram fiul Andreei Esca, cel care mai colaborează cu televiziunea la emisiunea „Neața, cu Răzvan și Dani”, handbalista Patricia Vizitiu sau fosta asistentă tv Marina Dina.

Numele-surpriză de pe listă sunt doi oameni de afaceri cu probleme penale.

Boureanu, condamnat penal cu suspendare

Cel mai cunoscut dintre ei este fostul politician Cristian Boureanu. Acesta este născut în Zambia, în 1972, și a fost deputat în perioada 2004-2012. A fost căsătorit cu fotomodelul Valentina Pelinel, măritată ulterior cu Cristian Borcea.

Boureanu a fost acuzat în mai 2008 de DNA, în dosarul „Loteria Națională”, de abuz în serviciu.

Nouă ani mai târziu, pe 10 iunie 2017, Boureanu a fost arestat preventiv 30 de zile sub acuzația de ultraj, după ce a atacat un ofițer de poliție care i-a cerut să se identifice, în cadrul unui control rutier de rutină. Doi ani mai târziu, pe 9 mai 2019 Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv pe Cristian Boureanu la un an și nouă luni de închisoare cu suspendare în acest dosar, potrivit Wikipedia.

Cristian Boureanu în 2018. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

În același an, pe 15 noiembrie 2019 procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Cristian Boureanu pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență. Acesta a scăpat în mai 2023 de proces, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a încetat definitiv procesul împotriva sa ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

Milionarul brașovean Călin Donca, trei luni în arest preventiv

Un alt concurent cu probleme în justiție este omul de afaceri Călin Donca. Potrivit Digi24, în septembrie 2023, milionarul brașovean a fost arestat, fiind acuzat de procurori de înșelăciune cu criptomonede, constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală. A stat în arest trei luni, iar ulterior, în arest la domiciliu. Și această măsură a fost înlocuită apoi cu cea a controlului judiciar.

Tamaș, condamnat cu suspendare

Un alt nume de pe lista concurenților a avut probleme cu legea. Fostul fotbalist Gabriel Tamaș. Acesta a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare în 2014, pentru un incident din 2013, când a spart ușa unui bloc din București și a tulburat ordinea publică.

Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

În 2019, Tamaș a fost arestat în Israel pentru că a condus băut la volan în timp ce conducea cu 205 km la oră.