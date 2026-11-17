O companie europeană din domeniul apărării afirmă că rachetele sale au fost singurele arme de fabricație străină utilizate în atacul lansat marți de Ucraina asupra Podului din Crimeea, un rol operațional rar pentru un producător occidental în cadrul unuia dintre cele mai importante atacuri cu rază lungă de acțiune ale Kievului de până acum în timpul războiului.

Ucraina a distrus tronsonul central al singurului pod care leagă Rusia de Crimeea (Podul Kerci), o lovitură militară și simbolică dată președintelui Vladimir Putin înaintea întâlnirilor cu liderii Chinei și ai SUA, scrie Reuters.

Oleksandr Danyliuk, președintele startup-ului Destinus, cu sediul în Olanda, a declarat pentru agenția internațională de presă că șapte dintre rachetele de croazieră „Ruta” ale companiei sale au lovit podul în cadrul unei operațiuni în mai multe etape, despre care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că a necesitat săptămâni întregi de pregătire.

Danyliuk a precizat că Ucraina a folosit, de asemenea, dronele de atac la distanță mare „Da Vinci” ale companiei sale, cunoscute și sub numele de „Lord”.

Mihail Kokorich, un antreprenor născut în Siberia care a înființat prima companie spațială privată din Rusia, a fondat Destinus în 2021. După ce a părăsit Rusia, el a dezvoltat o afacere europeană în domeniul armamentului și a renunțat la cetățenia lui din cauza invaziei pe scară largă a Moscovei în Ucraina, declanșată în 2022.

Danyliuk a afirmat că sistemele Destinus au fost singurele arme de fabricație străină pe care Ucraina le-a folosit în cadrul operațiunii.

„Pentru misiuni atât de importante, trimiți ceva care s-a dovedit deja că funcționează”, a spus el.

„În al doilea rând, ceva care este produs în cantitate suficientă”, a adăugat Danyliuk.

Ucraina a lansat nouă rachete „Ruta Block 1”, dintre care șapte au lovit podul, a precizat Danyliuk, precizând că mai multe sisteme de armament au acționat în mod coordonat.

Informațiile oferite de Zelenski despre arsenalul folosit în lovirea podului

Mai devreme în cursul zilei de marți, Zelenski a descris atacul ca fiind a șaptea etapă a unei operațiuni care a vizat sistemele rusești de apărare antiaeriană, radar și de război electronic.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, el a menționat rachetele „Ruta” printre armele utilizate alături de sistemele fabricate în Ucraina.

Zelenski a precizat că Ucraina a utilizat o gamă variată de arme pe parcursul operațiunii, inclusiv dronele „Dovbush”, „Vendetta”, „Sichen”, „MICH 2000”, „Palianîția”, „An-197” și „FP-1”, precum și rachetele de croazieră „FP-5 Flamingo” și „R-360 Neptune”.

Zelenski a dezvăluit de ce Ucraina a lovit podul strategic Kerci. „Performanța excepțională” a dronelor și ce a funcționat „fără cusur”

Liderul ucrainean a afirmat că etapa finală a fost cea decisivă. Dronele „Palianîția” au lovit secțiunea rutieră a podului, în timp ce secțiunea feroviară a fost lovită de rachetele „Neptune” și de dronele „Ruta” și „FP-5”.

Zelenski a mai spus că forțele ucrainene au efectuat un atac ghidat cu precizie folosind rachete Flamingo, legătura de comunicații funcționând „fără cusur până în ultimele secunde”.

Încă de săptămâna trecută, Ucraina a afirmat că limitările de viteză impuse de Starshield, versiunea militară a sistemului de comunicații prin satelit Starlink, au împiedicat operațiunile sale cu drone.

Liderul de la Kiev a punctat că atacul reprezintă un răspuns la bombardamentele rusești asupra infrastructurii civile a țării sale și a reamintit că Rusia a respins toate propunerile de încetare a focului formulate de Ucraina de mai bine de un an.

Ucraina a folosit în atacuri anterioare rachetele ATACMS de fabricație americană, SCALP din Franța și Storm Shadow din Marea Britanie împotriva țintelor din adâncimea teritoriului Rusiei. Însă, deoarece aceste arme sunt disponibile în cantități limitate, majoritatea atacurilor cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei s-au bazat pe propria gamă tot mai extinsă de drone și rachete produse pe plan intern.

Moscova a anexat peninsula Crimeea din sudul Ucrainei în 2014, iar Kievul a încercat în repetate rânduri, începând din 2022, să distrugă podul, pe care îl consideră un simbol al ocupației ruse asupra regiunii.