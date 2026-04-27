Surpriză după lansarea noului model al DeepSeek în China

Reacția pieței la prezentarea de către DeepSeek a mult așteptatului său model de inteligență artificială de nouă generație a fost până acum una temperată, comparativ cu furoarea pe care a făcut-o startup-ul din China la începutul anului trecut, când și-a lansat modelele sale AI cu cost redus comparativ cu rivalii din Silicon Valley, relatează Reuters.

Lansarea și recepția internațională a modelelor DeepSeek-V3 și R1, despre care compania cu sediul în Hangzhou a declarat că au fost antrenate folosind doar o fracțiune din puterea de calcul utilizată de rivalii din SUA, au declanșat o vânzare globală masivă a acțiunilor companiilor din sectorul tehnologic, pe fondul îndoielilor investitorilor privind logica din spatele cheltuielilor masive pentru infrastructura AI și a strategiei de ansamblu a Silicon Valley în dezvoltarea AI.

Acel moment a fost considerat pe scară largă de analiști drept un eveniment de tip „lebădă neagră”, care a forțat o reevaluare bruscă a ipotezelor legate de costuri, concurență și capacitatea Chinei de a inova în condițiile restricțiilor americane privind cipurile.

DeepSeek și-a pierdut atuul de pionier al modelelor AI cu cost redus

Însă reacția modestă de până acum la DeepSeek-V4, lansat vineri, evidențiază cât de rapid s-au schimbat aceste ipoteze. Piețele și industriile s-au obișnuit cu modele ieftine și foarte eficiente, dezvoltate sub constrângeri de calcul, ceea ce a redus elementul de surpriză.

„Acest anunț a urmat o traiectorie destul de previzibilă”, a declarat pentru Reuters Lian Jye Su, analist-șef la firma de cercetare și consultanță în tehnologie Omdia, el subliniind că progresele în arhitecturile de modele și în eficiență au fost între timp explorate pe scară largă în industrie și în mediul academic.

Datele de referință susțin această evaluare. Potrivit companiei specializate în AI Artificial Analysis, DeepSeek-V4 Pro arată îmbunătățiri semnificative față de versiunile anterioare. Însă, în ansamblu, se situează printre modelele publice de top, fără a depăși clar rivalii în condițiile în care competitori precum Kimi și Qwen reduc diferența.

Situația e foarte diferită de cea de la începutul lui 2025, când DeepSeek părea să fi făcut un salt înaintea concurenților interni, determinând o adopție rapidă în China și amplificându-și impactul global.

Analiștii spun că șocul anterior a fost determinat de o convergență de factori: evaluările foarte ridicate ale companiilor tehnologice din SUA, așteptările privind dominanța continuă a unui număr restrâns de jucători și apariția unui startup chinez relativ necunoscut, care a livrat rezultate neașteptat de solide.

Aceste condiții nu mai sunt prezente.

Concurență tot mai mare pentru DeepSeek în China

„Așteptarea că vor apărea noi jucători este acum deja integrată în evaluări”, afirmă Su, adăugând că piețele au devenit mai realiste atât în privința capacităților, cât și a limitelor inteligenței artificiale.

În același timp, concurența din China s-a intensificat, mai multe companii lansând modele din ce în ce mai performante, ceea ce erodează avantajul relativ al DeepSeek.

Luni, piețele bursiere din Coreea de Sud și Taiwan au atins noi maxime, susținute de optimismul generalizat pentru acțiunile legate de AI.

Alfredo Montufar-Helu, director general la Ankura China Advisors, a spus că importanța modelului V4 al DeepSeek ține mai puțin de impactul asupra pieței și mai mult de cursa dintre SUA și China pentru supremație tehnologică.

El a indicat adaptarea modelului V4 pentru a rula optim pe cipuri Huawei, în contextul în care înăsprirea controalelor la export impuse de SUA urmărește să limiteze accesul pieței chineze la cipuri americane de ultimă generație, care alimentează dezvoltarea modelelor AI.

„Factorul «wow» a fost anul trecut – acesta este deja reflectat în prețuri”, a declarat el pentru Reuters. „Ceea ce contează acum este dacă China poate continua să avanseze în dezvoltarea AI și, eventual, să facă acest lucru folosind propriile cipuri – implicațiile geopolitice ar fi semnificative”.

