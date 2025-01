Surpriză în topul cărților audio 2024. Ce carte a fost cel mai des în căștile românilor

Conform unui studiu recent realizat de AudioTribe, 72% dintre respondenți spun că citesc mai mult de când au început să asculte cărți audio și 85% dintre ei afirmă că simt că își folosesc timpul mai productiv de când ascultă cărți audio. Dacă primul atribut al cărților audio este creșterea productivității, ne-am putea aștepta ca în topul cărților audio să fie, la fel ca în ultimii ani, cărți de dezvoltare personală și profesională. Însă, în ultimul an, similar cu trendul neașteptat al pieței internaționale, preferințele românilor s-au inversat, iar cărțile de ficțiune au ajuns să ocupe un procent de 62% din totalul cărților ascultate.

Pentru prima dată, în topul ascultărilor AudioTribe se află o carte SF . Este vorba despre romanul considerat bijuteria genului science fiction a tuturor timpurilor.

Cei mai mulți ascultători de cărți audio sunt din rândul adulților tineri, între 25 – 44 de ani, conform unui studiu realizat de AHA Moments în 2024 pe populația urbană digitalizată, 18 – 55 de ani, din România. În acest segment de vârstă, 6 din 10 persoane au cel puțin un copil în gospodărie. Nu întâmplător popularitatea cărților audio pentru copii este și ea din ce în ce mai mare.

În timpul drumului spre și dinspre job încep cele mai multe ascultări, semn că românii transformă timpul din trafic în cărți citite. Față de 2023, există o inversare a trendului în ceea ce privește tipul de cărți ascultate.

Un studiu intern a arătat la finalul anului că 85% dintre ascultători simt că își folosesc timpul mai productiv de când au inclus în rutina lor ascultatul cărților. AudioTribe.ro oferă primele 7 zile gratuite pentru a asculta sau a citi oricâte cărți.

O schimbare neașteptată în preferințele ascultătorilor

„2024 este evident un an record pentru cărțile audio, cu un profil din ce în ce mai variat de ascultători încurajați de posibilitatea de a asculta și a citi oricâte cărți în cadrul abonamentului, dar și de oferta din ce în ce mai mare de titluri. Încheiem un an în care am crescut businessul atât în cifra de afaceri, cât și în numărul de cărți ascultate care aproape s-a dublat. Dar surpriza a fost să vedem o schimbare la nivel de trenduri pe care nu puteam să o anticipăm. A fost aceeași concluzie cu cea a celui mai mare târg de carte din lume – Târgul de carte de la Frankfurt”, spune Radu Nicolau, directorul general al AudioTribe, prima platformă românească de cărți audio.

Pentru prima dată, o carte SF în topul ascultărilor

Cea mai mare veste a anului 2024 este că Dune, considerat cel mai bun roman SF al tuturor timpurilor, este pe primul loc în topul cărților ascultate la AudioTribe.

După ce Dune: Partea II a intrat în topul 5 al celor mai mari filme de succes în box office-ul anului 2024, cartea audio în lectura magistrală a actorului Andi Vasluianu, a devenit preferința clară a ascultătorilor. Primul volum al seriei are peste 23 de ore, de-a lungul cărora naratorul a creat zeci de voci ca să distingă personajele remarcabile ale lui Frank Herbert.

Pe locul 2 în topul ascultărilor se află o altă carte care a bătut toate recordurile internaționale – Totul se termină cu noi, de Colleen Hoover. Ecranizată în 2024 într-un film de succes cu Blake Lively în rolul lui Lily Bloom, cartea este un manifest al curajului și al vindecării în fața ciclurilor generaționale ale abuzului.

Pe locul 3, Tatuatorul de la Auschwitz. O ficțiune istorică memorabilă care a inspirat o mini-serie TV de succes în acest an.

Pe locul 4, O viață imposibilă, cel mai recent roman al autorului Matt Haig după bestsellerul internațional Biblioteca de la Miezul Nopții. O poveste despre speranță care are loc pe o insulă exotică recunoscută din Europa.

Ține-ți copiii aproape se află pe locul 5 în topul ascultărilor, mai ales după conferința-eveniment susținută de dr. Gabor Maté în Sala Mare a Ateneului Român din București, televizată în întreaga țară.

Pe locul 6, Oameni anxioși, romanul lui Fredrik Backman, cel mai nou autor care se se poate asculta exclusiv pe platforma AudioTribe.

Vegetariana, de Han Kang, autoarea sud-coreeană care a câștigat Premiul Nobel pentru literatură în 2024, ocupă locul al 7-lea, dobândit imediat după anunțarea premiului.

Arta negocierii, Menajera și Unfu*k yourselfocupă ultimele 3 poziții ale topului.

Profilul ascultătorului de carte audio

Cei mai mulți ascultători sunt din rândul adulților tineri, între 25 – 44 de ani, conform unui studiu realizat de AHA Moments în 2024 pe populația urbană digitalizată, 18 – 55 de ani, din România.

În acest segment de vârstă, 6 din 10 persoane au cel puțin un copil în gospodărie. Nu întâmplător, 42% dintre utilizatorii AudioTribe ascultă și cărți pentru copii, ceea ce arată că, dincolo de momentele de ascultare individuale, cărțile audio deschid și apetitul copiilor pentru lectură sau se transformă în momente de ascultare împreună cu părinții. O veste bună pentru perspectivele de viitor, în care generația Alpha va avea nevoie de instrumente de învățare care apelează la toate simțurile, nu doar la cel vizual.

În ceea ce privește momentele de consum individual, vârful ascultărilor se înregistrează în intervalele 7:30 – 9:30 și 17:00 – 19:00, în timpul drumului spre și dinspre job. Cărțile audio se pot accesa foarte simplu, de oriunde, chiar și fără conexiune la internet, după descărcarea offline. Din acest motiv, perioada vacanțelor e ideală pentru cărți audio.

Cărțile audio nu oferă doar un avantaj din punct de vedere al productivității, ci și al spiritului practic. „Pot să spăl vasele și să ascult cărți. Dau cu aspiratorul, îmi ud plantele, alerg pe bandă și ascult cărți. Le am cu mine oricând și atunci mi-e foarte la îndemână să pornesc o carte. Am ajuns să citesc mai mult.” spune o ascultătoare.

Același studiu ne spune că utilizatorii de cărți audio se împart în procente aproape egale între femei (51%) și bărbați (49%). Bucureștiul conduce detașat topul ascultărilor, urmat de Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Brașov și Ploiești. Bruxelles, München, Viena și Chișinău sunt orașele în care diaspora se bucură cel mai mult de cărți în limba maternă.

AudioTribe.ro oferă gratuit primele 7 zile, cu acces nelimitat într-un catalog cu peste 20.000 de cărți audio și eBooks, pentru oricine își dorește să se relaxeze sau să folosească timpii morți într-un mod mai productiv și plăcut prin intermediul cărților digitale.

Topurile anului 2024

Cele mai ascultate cărți audio



Dune, de Frank Herbert Totul se termină cu noi, de Colleen Hoover Tatuatorul de la Auschwitz, de Heather Morris O viață imposibilă, de Matt Haig Ține-ți copiii aproape, de dr. Gabor Maté și Gordon Neufeld Oameni anxioși, de Fredrik Backman Vegetariana, de Han Kang Arta negocierii, de Chris Voss și Tahl Raz Menajera, de Freida McFadden Unfu*k yourself. Eliberează-ți mintea și trăiește-ți viața, de Gary John Bishop

Cei mai ascultați autori



Fredrik Backman Frank Herbert Colleen Hoover Dr. Gabor Maté Matt Haig Brianna Wiest Freida McFadden Heather Morris Raluca Anton Cristina Andone



Cele mai ascultate cărți SF



Dune, de Frank Herbert Problema celor trei corpuri, de Liu Cixin Fahrenheit 451, de Ray Bradbury Proiectul Hail Mary, de Andy Weir Originalul, de Brandon Sanderson, Mary Robinette Kowal Mâna stângă a întunericului, de Ursula K. Le Guin Mântuitorul Dunei, de Frank Herbert Copiii Dunei, de Frank Herbert Umanii, de Matt Haig Jocul lui Ender, de Orson Scott Card

Cele mai ascultate cărți crime & thriller

Menajera, de Freida McFadden Îți place mai întunecat, de Stephen King Cum să îți ucizi familia, de Bella Mackie M-ai păcălit o dată, de Harlan Coben Holly, de Stephen King Secretul menajerei, de Freida McFadden Colega de birou, de Freida McFadden Menajera e cu ochii pe tine, de Freida McFadden În locul nepotrivit, la timpul nepotrivit, de Gillian McAllister Clubul Crimelor de joi, de Richard Osman

Cele mai ascultate cărți de dezvoltare personală și profesională



Ține-ți copiii aproape, de dr. Gabor Maté și Gordon Neufeld Arta negocierii, de Chris Voss și Tahl Raz Unfu*k yourself. Eliberează-ți mintea și trăiește-ți viața, de Gary John Bishop Tu ești muntele, de Brianna Wiest Bătăliile care contează, de Magor Csibi și Radu Predescu Arta subtilă a nepăsării, de Mark Manson Terapie 1 la 1 cu sinele tău, de Raluca Anton Mă bucur că mama a murit, de Jennette McCurdy Mitul normalității, de dr. Gabor Maté Sănătatea creierului pe înțelesul tuturor, de Vlad Alexandru Ciurea

Cele mai ascultate cărți pentru copii



Seria Dar Motan, de Cristina Andone Tina și primii ei pantofi de balet, de Marilyn Singer Pisicuța care voia să ajungă acasă, de Jill Tomlinson Olguța și un bunic de milioane, de Alex Moldovan Bufnița care se temea de întuneric, de Jill Tomlinson Doctorul Aumădoare, de Kornei Ciukovski Rostogol merge acasă, de Lavinia Braniște Pinguinul care voia să afle mai multe, de Jill Tomlinson Micul prinț, de Antoine de Saint-Exupéry Cartea cimitirului, de Neil Gaiman

Cele mai citite eBook-uri



Ține-ți copiii aproape, de dr. Gabor Maté și Gordon Neufeld Atomic Habits, de James Clear Dune, de Frank Herbert Biblioteca de la Miezul Nopții, de Matt Haig Pădurea întunecată, de Liu Cixin Când corpul spune nu, de dr. Gabor Maté Proiectul Hail Mary, de Andy Weir Îndrăgostit lulea, de Tessa Bailey Numele mi-l știe vântul, Isabel Allende Lucruri peste care nu putem trece, de Lucy Score

Articol susținut de AudioTribe