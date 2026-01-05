SURPRIZĂ România va depăși la autostrăzi Elveția, Suedia, Ungaria, Polonia. Densitatea șoselelor de viteză rămâne însă foarte scăzută

Lungimea autostrăzilor din România se va dubla în următorii cinci ani, la fel și densitatea de autostrăzi la 1000 km pătrați. Țara noastră se va apropia de cifrele pe care le înregistrează marile țări din vestul Europei, iar Bucureștiul va putea rivaliza cu marile orașe europene, relevă datele analizate de Profit.ro.

România are în acest moment în circulație 1.422 de kilometri de autostradă – un total cu care a depășit deja Cehia, Danemarca și Croația -, iar în construcție sunt alți 832,2 kilometri, care vor fi finalizați, dacă sunt respectate contractele, în următorii 3-4 ani.

