Surprizele Romanian Fashion Week: cel mai mare catwalk internațional găzduit de România, scene extinse în locații-emblematice din Iași, peste 100 de designeri, 150 de modele

Cea de-a doua săptămână a Romanian Creative Week (RCW) , cel mai amplu eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană, este marcată de Romanian Fashion Week (RFW) și de New Media District . Cu o tradiție de un sfert de veac, cel mai important eveniment internațional de modă găzduit de România, se va desfășura în perioada 23 – 25 mai 2025.

Iașul devine, astfel, capitala modei, găzduind o ediție aniversară a RFW , care își propune să continue și să dezvolte ceea ce s-a construit în peste 25 de ani: o platformă de lansare și susținere a noilor generații de designeri români. Peste 100 de designeri își vor prezenta colecțiile cu ajutorul a peste 150 de modele, pe cel mai mare catwalk din țară, din Grădinile Palas. Podiumul are aproximativ 60 de metri lungime și este proiectat pe ecrane LED cu o suprafață totală de 100 mp. Pe lângă scena principală dedicată modei, Romanian Fashion Week s-a extins și în alte locații importante din oraș, prezentarea colecțiilor urmând să aibă loc și în Sala Pașilor Pierduți, din cadrul Universității „Al. I. Cuza”, precum și în Atrimiul Palatului Culturii. Programul integral al Romanian Fashion Week, precum și locațiile evenimentelor pot fi consultate pe aplicația RCW.

În cadrul conferinței de presă de joi, 22 mai, care a deschis oficial ediția din acest an a RFW, Irina Schrotter, președintele Federației Patronatelor Industriilor Creative (FEPIC), organizatorul RCW, a subliniat importanța continuității și a investiției în noile generații de creatori, evidențiind rolul esențial al acestui eveniment în industria de fashion din România.

„Romanian Fashion Week a ajuns într-un punct de maturitate și inovație fără precedent, iar această ediție aniversară reflectă perfect evoluția noastră constantă din ultimii 25 de ani. Suntem extrem de mândri că am reușit să transformăm Iașul într-un reper internațional pentru moda și creativitatea autentică românească. Este esențial să continuăm să investim în noile generații de designeri, oferindu-le oportunități și vizibilitate la nivel global. În acest an, am extins experiența fashion și în spațiile emblematice ale orașului, iar impactul internațional se resimte prin interesul crescut al specialiștilor din industria modei internaționale. Cred că fiecare vizitator și participant al evenimentului va simți energia vibrantă și pasiunea care caracterizează Romanian Fashion Week și care contribuie semnificativ la dezvoltarea industriilor creative românești”.

„Romanian Fashion Week a ajuns într-un punct de maturitate și inovație fără precedent, iar această ediție aniversară reflectă perfect evoluția noastră constantă din ultimii 25 de ani. Suntem extrem de mândri că am reușit să transformăm Iașul într-un reper internațional pentru moda și creativitatea autentică românească. Este esențial să continuăm să investim în noile generații de designeri, oferindu-le oportunități și vizibilitate la nivel global. În acest an, am extins experiența fashion și în spațiile emblematice ale orașului, iar impactul global se resimte prin interesul crescut al specialiștilor din industria modei internaționale. Cred că fiecare vizitator și participant al evenimentului va simți energia vibrantă și pasiunea care caracterizează Romanian Fashion Week și care contribuie semnificativ la dezvoltarea industriilor creative românești”, a declarat Irina Schrotter, organizatorul RCW.

„În ultimii cinci ani, în luna mai, Iașul devine un hotspot european al industriilor creative odată cu Romanian Creative Week, iar noi suntem încântați să fim unul dintre partenerii principali ai evenimentului încă de la prima ediție. De la an la an, am văzut cum Romanian Creative Week a crescut, s-a diversificat și a adus tot mai multă energie în oraș. Timp de trei zile, parcul Palas devine din nou scena pe care se întâlnesc talentul, viziunea și emoția. În cadrul Romanian Fashion Week, designeri consacrați și tinere talente vor prezenta colecții care spun povești prin fiecare detaliu. Ne dorim ca fiecare vizitator să plece de aici inspirat, surprins și mai conectat la ceea ce înseamnă creativitate autentică”, a declarat Gabriel Iațco, Shopping Center Manager Palas Iași.

Romanian Fashion Week , susținută de Pepsi, glo, Iulius, Banca Transilvania, Stella Artois, Zano, Mionetto, Printco și PromoTOP, se desfășoară în perioada 23–25 mai, în Grădinile Palas, iar pe podium vor urca zeci de designeri consacrați, care își vor prezenta cele mai recente colecții. Printre aceștia se numără Axente, Bol Fashion Of Nature by Oana Lupaș, Ioana Ciolacu, Tudor Halațiu, Cristina Lazăr, Lenca, Lunar Laboratories, Raluc, Scapadona, Irina Schrotter și Andrea Tincu. Machiajul este realizat de echipa Lancôme, coordonată de Alexandru Abagiu (NMA), iar hairstylingul este asigurat de echipa Philips, coordonată de ambasadorul Sorin Stratulat.

„Sărbătorim 25 de ani de când am pornit Romanian Fashion Week și, odată cu acest moment, am simțit nevoia unei transformări. Am reinventat nu doar formatul prezentărilor de modă, ci am extins evenimentul în oraș, valorificând spațiile și energia acestui loc minunat. Podiumul s-a transformat complet, iar dincolo de acest nou concept vizual, cea mai importantă veste este că o parte dintre designerii români prezenți la RFW au participat la Tokyo, la cel mai exclusivist târg de modă din lume. Reacția publicului de acolo a fost atât de puternică, încât există un interes real ca reprezentanți din Tokyo să vină la Iași, să vadă live ce se întâmplă aici și să descopere și alți creatori”, a transmis Ovidiu Buta, curatorul secțiunii Romanian Designers.

Noua structură a evenimentului include două direcții importante pentru formarea tinerilor: RFW New Wave , dedicat designerilor emergenți, și RFW Academia , concepută pentru studenții, masteranzii și doctoranzii invitați de la șase instituții de învățământ superior. Curatorii celui mai longeviv festival de modă sunt Ovidiu Buta, care coordonează secțiunea Romanian Designers, și Ioana Ciolacu alături de Lucian Broscățean, care coordonează RFW New Wave și RFW Academia .

„Avem alături universități importante din România și Republica Moldova, implicate în zona de design vestimentar. Două instituții din Iași participă în cadrul RFW Academia, iar la Academia Competition avem șapte finaliști care vor fi jurizați vineri. Câștigătorul va primi un premiu de 1.500 de euro. Sâmbătă urmează categoria New Wave, dedicată tinerilor designeri– fie studenți, fie absolvenți care și-au lansat deja propriul brand. Și aici va exista o jurizare în backstage, iar premiul oferit este de 3.000 de euro, plus șansa de a-și prezenta colecția anul viitor, în cadrul RCW”, a transmis Ioana Ciolacu.

New Media: weekend plin de lumini și culoare

Tot în cadrul conferinței de presă de joi, Andrei Cozlac, dublu premiat UNITER pentru video mapping, a anunțat deschiderea pilonului New Media. New Media District , susținută de Audi, Raiffeisen Bank și Vodafone, propune o reflecție profundă asupra intersecției dintre emoție, memorie și raționament. Peste 40 de artiști sunt invitați să aducă în prim-plan teme precum memoria afectivă, iubirea, lipsa, frica și apropierea – toate transformate în forme de expresie artistică prin intermediul tehnologiei.

„Ediția de anul acesta a RCW are tema LOVE, iar New Media District abordează o subtemă: afectivitatea. Artiștii implicați au reușit să se raporteze la starea de afectivitate sau la lipsa ei. Sunt proiecte foarte interesante și curajoase, reprezentând chiar o reacție la contextul social în care trăim, la iluzia separării societății românești. Artiștii au creat instalații pe care le putem considera chiar punți de reconciliere, care să ajute la o mai bună la înțelegere a stării afectivitate de care avem nevoie pentru a ne conecta, ca societate, mai empatic și eficient. Cred că New Media District va radia un soi de afectivitate către privitor și către probleme țării noaste și invit publicul să se bucure de aceste momente”, a transmis artistul vizual Andrei Cozlac, curatorul New Media.

New Media District se va remarca printr-o instalație artistică interactivă impresionantă, susținută de Raiffeisen Bank România, care va transforma zona Copou într-un spațiu efervescent. Această îmbinare armonioasă între tehnologie și artă va oferi vizitatorilor o experiență unică, similară cu atmosfera de pe catwalk-ul RFW, ce domină ultimul weekend al Romanian Creative Week. „Raiffeisen Bank susține secțiunea New Media ca parte a angajamentului nostru de a sprijini arta și cultura, contribuind astfel la dezvoltarea creativității și inovației în comunitate. Credem că acest eveniment unic, care îmbină arta cu tehnologia aduce un plus de valoare societății și stimulează dialogul intercultural. Parteneriatul nostru reflectă dorința de a încuraja noi talente și de a susține artiștii care transformă orașele în spații vibrante și inspiraționale. Ne bucurăm să fim parte din Romanian Creative Week în acest demers artistic inedit”, Laura Mihăilă, director de Marketing, Comunicare & CX, Raiffeisen Bank România.

RCW continuă să sprijine și formarea noii generații de artiști prin bursele acordate anual studenților Universității Naționale de Arte „George Enescu”, din cadrul departamentului de Fotografie, Video și procesarea computerizată a imaginii. În 2025, beneficiarii burselor sunt Traian Isaila, Mengheris Monica, Cezara Pataliga, Andrei Popovici, Călin Ursuțu și Dănilă Ioan Daniel, ale căror proiecte propun o analiză artistică a comunicării în spațiul digital și o reconfigurare a percepției vizuale.

De asemenea, atelierele de creație New Media Jam, fondate de artiștii Dromp și Graffo, revin în forță cu trei proiecte colective dezvoltate de echipele NMJ 1 (Ilinca Popescu, Lavinia Roman, Dragoș Silion), NMJ 2 (Anton Petruț, Marius Brăsoveanu) și NMJ 3 (Ioana Rusu, Mihaela Lungu, Florin Nichifiriuc). Ediția din acest an include și proiecte ale studenților de la Centrul Cinetic din cadrul UNATC București: Andrada Baleanu, Alexu Manolache, Tony Deaibe, Orsi Rend, Mara Olaru și Lorena Cocora.

Romanian Creative Week rămâne astfel, cu sprijinul UniCredit Bank, un catalizator al creativității, colaborării interdisciplinare și inovației culturale, reafirmând misiunea sa de a susține valorile artistice emergente și de a construi punți reale între generații și industrii creative.

Despre Romanian Creative Week

Romanian Creative Week este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul industriilor creative. S-a înființat în Iași, în august 2011. A organizat până acum, direct sau prin patronatele membre, mai mult de 100 de acțiuni de promovare națională și internațională a industriilor creative.

Parteneriat media