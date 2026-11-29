Primele semne după alegerile de duminică din Spania favorizează o schimbare de guvern la Madrid, în favoarea dreptei, dar acest lucru va fi clar abia după numărarea tuturor voturilor.

Partidul Popular (PP) din Spania este aproape de o victorie în fața socialiștilor aflați la guvernare și ar putea forma o majoritate parlamentară împreună cu partidul de extremă dreaptă Vox, arată un sondaj dat publicității după închiderea urnelor la alegerile de duminică.

Dar lucrurile vor deveni clare abia spre miezul nopții, atunci când rezultatele oficiale vor fi publicate.

O majoritate, dar nu una clară, deocamdată

Sondajul Sigma Dos pentru RTVE arată că PP ar obține 32,2% din voturi și 129-134 de locuri în parlament. Vox, sosit pe locul trei, este creditat cu 16,2% din voturi și 44-48 de locuri. Celor două partide li se vor alătura doi deputați din coaliția UPN-PP din Navarra.

Iar Partidul Socialist (PSOE), sosit pe doi, este creditat cu 28.8% din voturi și 119-124 de locuri.

Ce înseamnă asta?

Sondajul atribuie coaliției PP-Vox între 175 și 182 de locuri în noul parlament. Pentru a obține majoritatea, cele două partide au nevoie de 176 de locuri. Iar cifrele arată că totalul e undeva la limită.

Un scor mai strâns decât cel anticipat

Aceste rezultate, au observat analiștii, sunt mult mai strânse decât cele înregistrate în sondajele de la începutul acestei săptămâni, care arătau că dreapta ar putea obține o victorie mai categorică.

Un alt amănunt îndeamnă la prudență. Sondajul Sigma Dos pentru RTVE nu este un exit poll.

Potrivit RTVE, sondajul s-a bazat pe 19.500 de interviuri telefonice efectuate în perioada 13-28 noiembrie, utilizând o eșantionare aleatorie stratificată cu cote aplicate în funcție de sex și vârstă. 38% din eșantion a fost intervievat între 13 și 19 noiembrie, iar restul de 62% în ultima săptămână a campaniei, de sâmbătă, 20 noiembrie, până sâmbătă, 28 noiembrie.

Un precedent care ridică semne de întrebare și o prezență la urne istorică

În plus, un precedent sugerează un alt motiv de prudență. În 2023, același sondaj RTVE a arătat, de asemenea, un rezultat foarte, foarte strâns, dar a anticipat că PP și Vox ar fi obținut majoritatea, lucru care nu s-a întâmplat.

Toate aceste semne de întrebare sunt alimentate și de prezența mare la vot, care a sporit impredictibilitatea scrutinului.

Rata de participare la vot a depășit toate recordurile înregistrate de la revenirea democrației în Spania.

Până la ora 18:00, 68,1% dintre alegătorii cu drept de vot își exprimaseră votul, cu 15 puncte procentuale mai mult decât la alegerile din 2023 și cu peste 4,5 puncte procentuale mai mult decât maximul istoric, înregistrat în martie 1996, când 63,45% dintre alegătorii cu drept de vot votaseră la aceeași oră.