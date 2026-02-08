Suspectul care l-a împușcat pe generalul rus Vladimir Alekseev, reținut în Dubai și extrădat deja în Rusia / Răsturnare de situație privind identitatea acestuia

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat duminică reținerea în Dubai și extrădarea bărbatului suspectat că l-a împușcat pe generalul Vladimir Alekseev. Deși Moscova a acuzat oficial Ucraina pentru atacul asupra numărului doi din GRU, suspectul capturat este cetățean rus, potrivit Reuters.

FSB a declarat că suspectul este un cetățean rus pe nume Lyubomir Korba. Acesta a fost reținut în Emiratele Arabe Unite și transferat sub escortă autorităților de la Moscova la scurt timp după atac. Anterior, Rusia a acuzat că tentativa de asasinat a fost un „act terorist” orchestrat de serviciile de informații ucrainene.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a susținut că atacul a fost conceput special pentru a sabota negocierile de pace aflate în curs. În replică, Ucraina a negat orice implicare în împușcăturile de la Moscova, conform Reuters.

Vladimir Alekseev, numărul doi din cadrul GRU (serviciul rus de informații militare), a fost împușcat de mai multe ori vineri, chiar în incinta blocului în care locuia la Moscova. Atacatorul a reușit să fugă imediat de la locul faptei, declanșând o vânătoare internațională.

Incidentul a avut loc într-un moment critic: șeful lui Alekseev, amiralul Igor Kostyukov, conduce în prezent delegația Rusiei în negocierile cu Ucraina de la Abu Dhabi privind aspectele de securitate ale unui potențial acord de pace. Starea generalului Alekseev este în prezent stabilă după intervențiile chirurgicale suferite, potrivit unor surse medicale citate de presa rusă de stat.

Generalul locotenent Vladimir Alexeiev. Sursă foto: Ministerul rus al Apărării

Cine este Vladimir Alekseev

Vladimir Alekseev – născut în 1961 în Ucraina sovietică – este primul adjunct al șefului serviciului de informații militare ruse (GRU), funcție pe care o ocupă din 2011. A absolvit Școala Superioară de Comandă Aeriană din Riazan și a avansat în ierarhia serviciilor de informații militare ruse.

De ani de zile, este implicat în planificarea militară la nivel înalt, inclusiv în supravegherea operațiunilor din Siria. În 2017, Alekseev a primit titlul de „Erou al Rusiei”, una dintre cele mai înalte distincții de stat ale țării.

Agenția de informații militare a Ucrainei l-a acuzat pe Alekseev că a identificat ținte pentru atacurile aeriene și cu rachete rusești în Ucraina și că a contribuit la legitimarea ocupației Moscovei în teritoriile capturate prin orchestrarea de referendumuri.

Legături cu Wagner

Alekseev este cunoscut pentru legăturile strânse cu formațiunile de voluntari și mercenari din Rusia, inclusiv cu gruparea Wagner.

În timpul revoltei Wagner din iunie 2023, el a participat la negocierile cu fondatorul grupului, Evgheni Prigojin, alături de ministrul adjunct al Apărării din Rusia, Iunus-Bek Ievkurov. Alekseev a condamnat public revolta și a cerut luptătorilor Wagner să depună armele.

De asemenea, el a contribuit la crearea așa-numitului Corp de Voluntari al Rusiei, care includea unități paramilitare precum Redut și brigada Espanola, acum desființată, care includea foști huligani din fotbal.

El a fost sancționat de SUA în 2016 pentru organizarea de „activități cibernetice rău intenționate” în timpul alegerilor prezidențiale americane din acel an, în urma cărora Donald Trump a câștigat primul său mandat.

El a fost sancționat de Canada în august 2022 pentru complicitate la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Acuzat pentru orchestrarea unui atac cu arme chimice

Alekseev a fost, de asemenea, acuzat de Marea Britanie și UE de orchestrarea atacului cu arme chimice (noviciok) din Salisbury din 2018, care l-a vizat pe agentul dublu Serghei Skripal și fiica sa.

Aceștia au supraviețuit, dar un civil britanic care a găsit ulterior otrava a murit.

Kievul nu a revendicat tentativa de asasinat, deși agenții săi i-au vizat anterior pe oficiali ruși implicați în invazia din Ucraina.

Cel mai recent, Fanil Sarvarov, șeful departamentului de instruire operațională al Statului Major al Forțelor Armate Ruse, a fost ucis într-un atentat cu mașină capcană la Moscova, pe 22 decembrie.

Un dispozitiv exploziv atașat la partea inferioară a mașinii locotenentului general a detonat dimineața pe strada Iaseneva din Moscova. Sarvarov a fost dus la spital, dar a murit ulterior din cauza rănilor.