Suspectul în cazul atacului armat de la Universitatea Brown a fost găsit mort. Ce se știe despre portughezul de 48 de ani

Suspectul în cazul împuşcăturilor în masă de la Universitatea americană Brown a fost găsit mort joi seară, într-un depozit din Salem, New Hampshire, după ce s-a sinucis, a anunțat poliția, transmit BBC și CNN.

Suspectul a fost identificat de poliție ca fiind Claudio Valente, în vârstă de 48 de ani și cetățean portughez, care a studiat la universitatea din Providence, statul Rhode Island, în urmă cu aproximativ 25 de ani.

Șeful poliției din Providence, Oscar Perez, a declarat că probele video și informațiile furnizate de public i-au condus pe anchetatori la o agenție de închirieri auto, unde au găsit o maşină abandonată cu o plăcuţă de înmatriculare având legătură cu suspectul.

El s-a sinucis după ce ofiţerii au încercuit clădirea. Asupra sa au fost găsite o geantă, arme de foc şi dovezi care se potrivesc cu cele de la locul crimei.

„Chiar dacă suspectul a fost găsit mort, munca noastră nu s-a încheiat. Există multe întrebări la care trebuie să se răspundă”, a declarat agentul special responsabil al FBI, Ted Docks, adăugând că agenția a desfășurat aproximativ 500 de agenți pentru a ajuta autoritățile locale în anchetă.

Poliția crede că a mai ucis un profesor

Oficialii suspectează că Valente a ucis un profesor al Institutului de Tehnologie (MIT) din Massachusetts, pe nume Nuno Loureiro, la domiciliul său din Brookline, la aproximativ 80 km de Providence, la două zile după împușcăturile din 13 decembrie de la Brown.

Valente și Loureiro au studiat la aceeași universitate din Portugalia, între 1995 și 2000, a declarat poliția. Anchetatorii bănuiesc că suspectul l-a vizat în mod special pe profesorul MIT și nu că cele două persoane ucise la Brown au fost ținte directe, a declarat un oficial din cadrul forțelor de ordine pentru CNN.

Cele două victime ucise, în vârstă de 18 și 19 ani, erau studenți la Universitatea Brown.

Președintele Universității Brown, Christina Paxson, a declarat că Valente a fost înscris la Brown din toamna anului 2000 până în primăvara anului 2001 și că studia pentru un doctorat în fizică.

„Nu avea nicio legătură actuală cu universitatea”, a spus ea.

Claudio Valente a intrat în Statele Unite prin programul de vize pentru imigranți „loteria diversității” în 2017 și a obținut viza verde, a declarat secretarul pentru ajutor financiar, Kristi Noem, într-o postare pe X joi seara.

Evenimente cheie care leagă atacul de la Brown de moartea profesorului MIT

O urmă de maşină închiriată, un depozit, imagini extinse de securitate şi o anchetă financiară dezvăluie modul în care anchetatorii au făcut legătura între suspectul împuşcăturilor de la Universitatea Brown şi uciderea profesorului MIT.

La o conferinţă de presă joi, procurorul general al districtului Massachusetts, Leah Foley, a detaliat modul în care aceste dovezi au permis poliţiei să facă legătura între cele două crime care au avut loc la două zile distanţă şi la aproximativ 80 de kilometri una de cealaltă.

Anchetatorii cred că Valente a închiriat o maşină în Boston, apoi a condus până în Providence, Rhode Island, unde vehiculul a fost văzut în faţa Universităţii Brown, a spus Foley. Maşina a fost observată intermitent între 1 şi 12 decembrie, a adăugat ea.

„Pe 13 decembrie, Nueves Valente a intrat într-un auditoriu din campusul Universităţii Brown în timpul unei sesiuni de studiu şi a început să tragă asupra studenţilor, ucigându-i pe Ella Cook şi MukhammadAziz Umurzokov şi rănind alţi nouă”, a adăugat ea.

În decurs de 24 de ore, Valente s-a întors în Massachusetts, unde şi-a schimbat plăcuţele de înmatriculare ale maşinii cu unele neînregistrate din Maine şi l-a ucis pe Loureiro pe 15 decembrie, a spus Foley.

„Există imagini de securitate care l-au surprins la mai puţin de un kilometru de reşedinţa profesorului din Brookline şi există imagini video cu el intrând într-un bloc de apartamente în locaţia apartamentului profesorului”, a spus ea.

Aproximativ o oră mai târziu, Valente a fost văzut intrând într-un depozit din Salem, New Hampshire, purtând „aceleaşi haine pe care le purta imediat după crimă”.

Probele, detaliate într-o plângere federală dezvăluită, au fost făcute publice pentru a asigura publicul că forţele de ordine sunt încrezătoare că au identificat persoana responsabilă pentru ambele crime şi că această persoană este acum moartă, a spus Foley.