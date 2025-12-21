Suspendarea președintelui Nicușor Dan, inițiată de un grup de parlamentari. Strângerea de semnături începe de luni

Senatorul Ninel Peia din Grupul PACE – Întâi România a anunțat că un grup de parlamentari intenționează să inițieze suspendarea președintelui Nicușor Dan, pe care-l acuză de imixtiuni în funcționarea justiției, ca urmare a anunțului șefului statului privind organizarea unui referendum printre magistrați. Peia a precizat că semnăturile de susținere necesare, o treime din numărul parlamentarilor, urmează să fie strânse începând de luni, iar cererea va fi depusă oficial miercuri.

„Preşedintele a făcut declaraţii publice prin care a contestat autoritatea şi deciziile CSM. Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat intenţia de a organiza un referendum adresat membrilor sistemului judiciar, vizând modul de organizare şi funcţionare al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Această acţiune constituie o ingerinţă directă într-un organ constituţional independent, încălcând atribuţiile sale prevăzute de Constituţie şi subminând principiul separaţiei puterilor în stat”, se arată într-o cerere adresată preşedinţilor Senatului şi Camerei Deputaţilor şi semnată, în numele iniţiatorilor, de senatorul Ninel Peia.

Alte acuze aduse președintelui se referă declarații publice prin care Nicușor Dan ar știrbi autoritatea CSM, generând presiuni asupra justiției.

„În ultimele zile s-a constatat o ingerinţă directă a Preşedintelui României, Nicuşor Dan, în funcţionarea sistemului judiciar, prin atacuri repetate şi publice la adresa magistraţilor şi a CSM. Aceste acţiuni contravin prevederilor Constituţiei, care garantează independenţa justiţiei şi separaţia puterilor în stat, şi pun în pericol statul de drept. Preşedintele a depăşit limitele rolului său de mediator între puterile statului, sfidând atribuţiile constituţionale ale CSM şi ale sistemului judiciar. În aceste condiţii, considerăm că există fapte grave care justifică declanşarea procedurii de suspendare prevăzute de art. 95 din Constituţie”, se spune în documentul citat.

În cerere se arată că, prin acţiunile sale, şeful statului acţionează în afara cadrului constituţional, afectând funcţionarea normală a instituţiilor statului.

„Având în vedere gravitatea faptelor şi consecinţele lor asupra statului de drept şi funcţionării instituţiilor publice, solicităm suspendarea din funcţie a Preşedintelui României, Nicuşor Dan, în conformitate cu art. 95 din Constituţia României, urmând ca propunerea să fie adusă la cunoştinţa Preşedintelui şi să fie organizat referendum conform prevederilor legale”, se mai spune în cererea adresată birourilor permanente ale Parlamentului.

Inițiatorii vor să depună cererea miercuri

Inițiatorii, reprezentați ai Grupului PACE – Întâi România, au transmis jurnaliștilor că abia luni vor strânge semnăturile de la parlamentari.

„S-a discutat deja cu AUR și cu ceilalți parlamentari din opoziție”, a transmis senatorul Clement Sava. „Mai sus este solicitarea care va fi depusă imediat ce avem în scris semnăturile”, a mai precizat el.

Motivul pentru care nu au fost strânse deja semnăturile este pentru că „nu aveam când, abia azi a făcut Nicușor Dan declarațiile”.

Senatorul Ninel Peia a declarat pentru HotNews că cererea de suspendare a președintelui Nicușor Dan va fi depusă miercuri.

Grupul PACE – Întâi România este alcătuit din 11 senatori.

Suspendarea președintelui României este reglementată de către articolul 95 care stipulează:

(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.

(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui.

(3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui.