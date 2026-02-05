Suspiciuni că chinezii ar fi cumpărat clandestin participații în SpaceX, compania lui Elon Musk care lansează rachete pentru NASA și operează sistemul Starlink

Senatori democrați din Statele Unite au cerut joi Pentagonului să efectueze o investigație imediată asupra SpaceX, în contextul unor suspiciuni potrivit cărora investitori chinezi ar fi achiziționat în secret participații în compania aerospațială a lui Elon Musk, congresmenii invocând într-o scrisoare consultată de Reuters posibile riscuri pentru securitatea națională.

Senatorii Elizabeth Warren și Andy Kim i-au scris lui Pete Hegseth, secretarul american pentru război, exprimându-și îngrijorarea că investițiile chineze în SpaceX ar putea reprezenta „o amenințare la adresa securității naționale, având potențialul de a pune în pericol infrastructura militară, de informații și civilă esențială”.

Legiuitorii au citat articole din mass-media și declarații în instanță care sugerează că investitori cu legături cu China ar fi dirijat fonduri prin entități din Insulele Cayman și Insulele Virgine Britanice pentru a masca achizițiile de acțiuni SpaceX.

Fondată de Elon Musk, cel mai bogat om din lume, SpaceX joacă un rol central în infrastructura de securitate națională a SUA, lansând sateliți militari și de informații și operând rețeaua sa de comunicații Starlink, folosită de Pentagon și pentru a sprijini apărarea Ucrainei.

SpaceX nu este listată pe bursă, ceea ce înseamnă că potențialii investitori ar fi trebuit să obțină acțiuni ale companiei aerospațiale prin finanțare privată.

Scrisoarea, trimisă Pentagonului după ce SpaceX a cumpărat compania de AI a lui Elon Musk

Legiuitorii democrați au avertizat că orice participație chineză în SpaceX ar putea declanșa aplicarea regulilor americane privind proprietatea, controlul sau influența străină, cunoscute sub acronimul FOCI, având în vedere expunerea potențială a informațiilor sau tehnologiilor sensibile.

Scrisoarea solicită Departamentului pentru Război să dezvăluie amploarea oricărei participații chineze, să evalueze dacă SpaceX este supusă cerințelor de raportare prevăzute de FOCI și să stabilească dacă investițiile străine ar trebui revizuite de Comitetul pentru Investiții Străine în Statele Unite. Senatorii au cerut un răspuns până pe 20 februarie.

Senatorii au argumentat că achiziția recentă a xAI, compania de inteligență artificială fondată de Musk în 2023, de către SpaceX crește urgența întrebărilor legate de investițiile chineze în compania aerospațială.

Musk a descris unirea celor două companii ale sale drept „cel mai ambițios motor de inovare vertical integrat de pe (și în afara) Pământului, cu AI, rachete, internet spațial, comunicații directe pe mobil și cea mai importantă platformă mondială de informații în timp real și libertate de exprimare”.

FOTO articol: Frédéric Legrand / Dreamstime.com.