Sute de locuințe din județul Alba au rămas fără curent electric de Revelion / Inițial au fost afectate peste 2.000 de case

În mai multe localități din județul Alba, zona Aiud, oamenii au rămas fără curent electric din cauza unei avarii majore. Reprezentanții firmei de electricitate au transmis că se află pe teren pentru a remedia problema, iar în prezent mai sunt afectate în jur de 500 de locuințe, scrie publicația locală ziarulunirea.ro.

Pana majoră de curent, care a afectat inițial aproximativ 2.000 de case, a fost sesizată pentru prima dată autorităților în jurul orei 18:00. Între timp, reprezentanții DEER Alba au anunțat că au rezolvat o parte dintre probleme și mai sunt afectate doar în jur de 500 de locuințe.

Potrivit reprezentanților DEER Alba este o avarie pe o linie de medie tensiune care afectează în prezent comuna Râdești si parțial municipiul Aiud.

Echipa de intervenție efectuează manevre pentru localizarea și remedierea situației, conform Ziarului Unirea.

Zonele afectate inițial de pana de curent au fost Petelca, Capud, Beldiu, Râdești, Aiud, Sancrai, Garbovita și Garbova.