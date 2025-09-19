Sylvester Stallone spune că a vrut să joace într-un nou film „Rambo” care să-l întinerească până la 18 ani: „Nu ar fi chiar atât de forțat”

Sylvester Stallone va lansa anul viitor o nouă carte de memorii, dar până atunci el își face apariția în diverse emisiuni înaintea premierei sezonului 3 al serialului său „Tulsa King”, ocazii cu care vorbește despre unele dintre filmele sale clasice, relatează revista Variety.

Un film de tip „origin story” pentru John Rambo este deja în lucru, cu actorul american Noah Centineo (The Recruit, Black Adam) ales pentru rolul titular. Deși filmul nu are deocamdată o dată de lansare, surse de la Hollywood citate de Deadline afirmă că planul e ca filmările să înceapă în prima parte a anului viitor în Thailanda.

Stallone, care a jucat în al cincilea și deocamdată ultimul film Rambo din 2019, nu este implicat în noul proiect.

El a dezvăluit însă în podcastul Bingeworthy al publicației The Playlist că avusese anterior propria sa idee pentru un film preludiu pentru franciza cinematografică pe care a început-o în 1982 și care până acum nu a avut niciun film fără el.

Actorul acum în vârstă de 79 de ani a povestit că prezentase ideea filmului ca pe un experiment cu inteligență artificială (AI), care urma să-l întinerească până la vârsta adolescenței. „Toată lumea a crezut că sunt nebun”, și-a amintit Stallone. „Inteligența artificială este suficient de sofisticată pentru a recrea Saigonul și a-l arăta [pe Rambo] la 18 ani, folosind practic aceeași imagine. Așadar, nu ar fi chiar atât de forțat”, a explicat acesta.

Ce spune Stallone despre filmul „Rambo” aflat în lucru

În ceea ce privește noul film Rambo, Stallone consideră că oricărui actor îi va fi greu să joace rolul pentru că oamenii îl asociază atât de mult cu el. „Este foarte, foarte greu. Poate că va face o treabă excelentă, dar e o provocare, pentru că eu am trecut prin asta cu Get Carter (2000). Toată lumea iubește originalul și apoi mereu te lupți cu acel tip de prejudecată”, a spus Stallone.

Cartea sa de memorii, The Steps, va apărea în data de 5 mai a anului viitor, însă este deja disponibilă pentru precomenzi pe site-uri ca Barnes & Noble.

„Într-o narațiune încadrată între sosirea sa la New York în 1969 și triumful lui Rocky la gala premiilor Oscar din 1977, Stallone conturează un portret viu și intens al luptei, al supraviețuirii și, în cele din urmă, al succesului. El scrie atât despre anii de început, cât și despre cei de mai târziu, și despre perseverența, creativitatea și reziliența care au dus nu doar la crearea lui Rocky, ci și la o carieră plină de roluri cu adevărat emblematice”, notează descrierea oficială a cărții.

Până atunci, fanii îl vor putea vedea în curând în sezonul 3 al serialului Tulsa King, în care Stallone joacă un rol pe care a spus că și l-a dorit toată cariera sa. Sezonul 3 va avea premiera în data de 25 septembrie pe platforma de streaming SkyShowtime și a fost deja reînnoit pentru un al patrulea sezon.