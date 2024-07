VIDEO Sylvester Stallone revine în sezonul 2 al „Tulsa King”, serialul în care joacă rolul pe care l-a vrut toată cariera

Sylvester Stallone în serialul „Tulsa King”, FOTO: Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia Images

Sylvester Stallone va reveni, la vârsta de 77 de ani, într-un al doilea sezon al serialului „Tulsa King”, cel care i-a împlinit visul de o viață: cel de a juca rolul unui cap mafiot.

Deși s-a crezut inițial că angajamentul lui Stallone pentru serial este de doar un sezon, studioul Paramount a anunțat la puțin timp după încheierea acestuia, în ianuarie anul trecut, că a reînnoit pentru încă un sezon seria despre un cap mafiot ce iese din închisoare după 25 de ani și este nevoit să ia totul de la zero.

SkyShowtime, platforma de streaming care difuzează serialele Paramount+ în România și restul Europei, a anunțat acum că al doilea sezon al serialului va avea premiera în data de 18 septembrie. La fel ca în cazul primului sezon, un nou episod va fi lansat apoi la distanță de o săptămână între ele. O veste proastă pentru fani este că noul sezon va avea doar 6 episoade, comparativ cu cele 9 ale primului.

Anunțul făcut de SkyShowtime luni într-un comunicat remis presei vine după ce Paramount+, platforma care difuzează serialul în SUA, a dezvăluit zilele trecute un scurt trailer de tip „teaser” pentru sezonul 2. În Statele Unite serialul va avea premiera pe 15 septembrie, puțin mai devreme față de Europa:

Sylvester Stallone a fost refuzat pentru faimosul film cu mafioți „Nașul”

Stallone, care s-a născut în 1946 în infamul cartier Hell’s Kitchen din New York dintr-o mamă ucraineancă și un tată italian, a dezvăluit într-un interviu acordat revistei Empire în 2022 că la începutul carierei sale și-a dorit cu orice preț să joace în faimosul film Nașul („The Godfather”) al regizorului Francis Ford Coppola, dar că a fost refuzat.

Motivul ar fi fost că producătorii de la Paramount, studioul care a realizat filmele Nașul, nu considerau că arată „suficient” de italian.

„Am mers la Paramount și am întrebat: ‘Pot fi un figurant în scena aceea a nunții?’ Ei mi-au spus: ‘Păi, nu credem că ești acel fel de tip’. Iar eu am răspuns ‘Nu sunt acel fel de tip? Să joc în fundal, ascunzându-mă în spatele unui nenorocit de tort?’”, a relatat el.

Ulterior, el avea să joace roluri de italo-americani în mai multe filme, cele mai faimoase dintre acestea fiind lungmetrajele Rocky pe care le-a și scris. Primul film Rocky, lansat în 1976 la doar 4 ani după Nașul, a fost un succes fenomenal, obținând la nivel mondial venituri de 225 de milioane de dolari la un buget de producție de doar 860.000 de dolari.

Dacă cifrele ar fi ajustate pentru a ține cont de rata inflației din ultimii 50 de ani, lungmetrajul ar fi și în ziua de azi în topul clasamentului celor mai de succes filme din toate timpurile.

Actorul spune că rolul din serialul „Tulsa King” este unul de vis pentru el

Stallone avea să joace în cele din urmă și rolul unui mafiot în filmul Oscar din 1991, însă acesta a fost un lungmetraj de comedie în care el nu și-a putut arăta talentul de actor dramatic și nu a fost de calibrul unor pelicule ca The Godfather, A Bronx Tale sau Goodfellas. De altfel, chiar Stallone a lăsat de înțeles că nu consideră acest film relevant pentru palmaresul său în comentarii făcute înainte de premiera Tulsa King.

„Am în sfârșit filmarea mea de gangster 50 de ani mai târziu iar asta e perfect”, a spus el, amintind de refuzul din Nașul.

„Acesta este un rol de vis. Am dorit mereu să joc un mafiot. Nu un cowboy, nu un indian, [ci] un mafiot. Nu mă întrebați de ce, dar există ceva romantic legat de acest tip de personaje”, a mai declarat el, potrivit revistei Variety.

„În sezonul doi, Dwight (Stallone) și banda sa continuă să-și construiască și să-și apere imperiul în continuă creștere din Tulsa, dar pe măsură ce fac asta, își dau seama că nu sunt singurii care luptă pentru afirmare. Cu amenințări iminente din partea mafiei din Kansas City și a unui om de afaceri local foarte puternic, Dwight se luptă să-și păstreze familia și echipajul în siguranță, în același timp fiind mereu atent la toate afacerile sale. În plus, încă mai are afaceri neterminate în New York”, notează descrierea oficială a sezonului 2.

Tulsa King este creația cineastului american Taylor Sheridan, regizorul-vedetă al Paramount+, și numele din spatlee unor seriale ca Yellowstone și cele două serii „spin-off” ale sale – 1883 și 1923 – Mayor of Kingstown și Lawmen: Bass Reeves.

