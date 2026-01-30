O fostă concurentă la „Chefi la cuțite” a murit. Primise cuțitul de aur de la chef Ștefan Popescu

Tal Berkovich, fostă concurentă din sezonul 2025 „Chefi la cuțite” şi „cuţitul de aur” al lui chef Ștefan Popescu, a murit la vârsta de 41 de ani, în urma unui accident rutier produs joi în țara ei natală, Israel, transmite The Jerusalem Post.

Actrița Tal Berkovich, israeliană cu origini românești, se afla în vizită la familia din Israel. Mergea cu fratele ei, Gil, în drum spre mama lor, care îşi aniversa ziua de naştere, când maşina în care se aflau s-a ciocnit violent de un camion, la periferia orașului Telalim, potrivit sursei citate.

Fosta concurentă din sezonul 16 „Chefi la cuţite” a murit, în timp ce fratele ei este în stare critică la Centrul Medical Soroka.

Berkovich s-a născut în Kiryat Tivon, nordul Israelului, într-o familie cu rădăcini românești. A studiat actorie și teatru la Londra, iar după absolvire s-a mutat în Los Angeles pentru a-și urma visul de a deveni actriță. Pasiunea pentru gastronomie a condus-o spre o altă scenă.

Tal a impresionat juriul emisiunii „Chefi la cuțite”, câștigând cuțitul de aur al lui chef Ștefan Popescu. Tal a fost susținută în emisiune de prietena ei, Alina Pușcău, notează Observator News.