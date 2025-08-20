Talibanii îndeamnă Rusia și SUA să concureze pentru dreptul de a construi drumuri și fabrici în țară: „Nu nutrim răutate față de nimeni”

Rusia, China și Statele Unite ar trebui să înceapă să concureze între ele pentru dreptul de a construi infrastructură și fabrici industriale în Afganistan, a declarat Mohammad Yaqub Mujahid, ministrul Apărării al emiratului islamic, citat de The Moscow Times.

„Nici rușii, nici chinezii nu cred că Afganistanul va acționa împotriva lor la ordinele americane sau că va permite ca teritoriul său să fie folosit împotriva lor. Iar americanii nu cred că Rusia sau China vor veni și vor folosi acest teritoriu împotriva lor. Haideți să facem comerț. Haideți să concurăm unii cu alții prin construirea de baraje, drumuri, fabrici, investiții în proiecte de energie electrică, și nu prin confruntare”, a declarat Mujahid la o ceremonie care a marcat Ziua Independenței Afganistanului.

Potrivit acestuia, alte țări ar trebui să renunțe de asemenea la „intențiile lor malefice” față de emiratul islamic, deoarece Kabulul nu „nutrește răutate față de nimeni” și își dorește „relații bune cu toată lumea, bazate pe Sharia islamică”.

Mujahid a reamintit că Afganistanul și-a pierdut independența de mai multe ori, dar ascensiunea talibanilor a reprezentat „o nouă formă de independență”.

Ministrul taliban, avertisment pentru cetățenii afgani

Mujahid a făcut apel la poporul țării să învețe o lecție din această „nouă independență” și să se unească pentru a opri „conspirațiile și dezbinarea”. „Oricine încearcă să semene discordie, fie între guvern și popor, fie în rândul poporului însuși, trebuie identificat. Numai atunci ne vom putea proteja de conspirațiile inamicilor străini sau ale unor elemente stupide din interiorul țării”, a subliniat ministrul apărării al talibanilor

Mișcarea talibană a revenit la putere în Afganistan în august 2021, în timpul retragerii intempestive a trupelor americane. În luna iulie a acestui an, Rusia a devenit prima și singura țară care a recunoscut oficial emiratul islamic. Cu două luni înainte, Moscova i-a scos pe talibani de pe lista organizațiilor teroriste, ceea ce a permis reluarea legăturilor economice și diplomatice cu Afganistanul.

Kabulul a oferit Moscovei cooperare în construcția de infrastructură, energie, inginerie de transport, minerit și agricultură. Afganistanul a cerut Rusiei să participe la construcția căii ferate transafgane, precum și la repararea drumurilor construite de inginerii sovietici, inclusiv Tunelul Salang, care leagă regiunile sudice și nordice ale țării.

Guvernul rus a menționat că opțiunile de cooperare economică cu Afganistanul sunt „în stadiul de dezvoltare”.