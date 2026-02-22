ULTIMA ORĂ Tânăr ucis după ce a încercat să intre la Mar-a-Lago, reședința lui Trump din Florida

Serviciul Secret al SUA a anunțat, duminică, că agenții săi au ucis un bărbat care avea în jur de 20 de ani și care încercase să intre ilegal într-un perimetru securizat de la Mar-a-Lago, reședința președintelui american Donald Trump din West Palm Beach, Florida, potrivit Reuters și The Telegraph.

Serviciul Secret a spus că incidentul a avut loc în cursul nopții. Persoana în cauză a fost observată în apropierea intrării nordice și avea la el ceea ce păreau a fi o armă shotgun și o canistră de combustibil, potrivit Fox News.

În incident nu a fost rănit niciun angajat al Serviciului Secret sau al autorităților din comitatul Palm Beach.

Oficialii au precizat că la momentului incidentului nu era prezentă la proprietate niciuna dintre persoanele care beneficiază de protecția Serviciului Secret. Trump se află în prezent la Washington.

Donald Trump a fost vizat de două tentative de asasinat în perioada campaniei electorale din 2024. În 13 iulie, republicanul a fost rănit la ureche de un glonț în timpul unui miting din Butler, Pennsylvania, în urma căruia Serviciul Secret l-a ucis pe atacator.

Două luni mai târziu, în 15 septembrie, Trump și Steve Witkoff jucau golf în West Palm Beach, când la doar câteva sute de metri a fost observat un individ înarmat cu un AK-47. În februarie 2026, bărbatul respectiv, Ryan Routh, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru încercarea de a-l asasina pe Trump, potrivit BBC.