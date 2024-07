Tânăra care și-a ucis prietena cu care venise să lucreze pe litoral și i-a abandonat trupul într-un parc, condamnată definitiv la 16 ani de închisoare

Tânăra de 19 ani care și-a ucis anul trecut prietena și i-a ascuns trupul într-un parc din Mangalia a fost condamnată joi la 16 ani de închisoare. Decizia Curții de Apel Constanța este definitivă, conform Agerpres.

Magistraţii Curţii de Apel Constanţa au admis joi apelul declarat de mama victimei împotriva deciziei Tribunalului Constanţa prin care Loredana Ionela Atănăsoaie fusese condamnată în aprilie la 15 ani şi trei luni de închisoare.

Inculpata a primit pedeapsa cu închisoarea pentru 13 ani, la care se va adăuga un spor de trei ani.

„În baza (…) admite apelul declarat de partea civilă Anăcuţă Paulina împotriva sentinţei penale nr. 148/10.04.2024 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul (…) desfiinţează în parte sentinţa penală apelată şi rejudecând:

În baza (…) condamnă pe inculpata Atănăsoaie Loredana Ionela – la pedeapsa închisorii de 13 ani pentru săvârşirea infracţiunii de omor (faptă săvârşită la data de 05/06.08.2023);

(faptă săvârşită la data de 05/06.08.2023); În baza (…) condamnă pe inculpata Atănăsoaie Loredana Ionela la pedeapsa închisorii de 2 ani pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat (faptă săvârşită la data de 06.08.2023);

(faptă săvârşită la data de 06.08.2023); În baza (…) condamnă pe inculpata Atănăsoaie Loredana Ionela la pedeapsa închisorii de 1 an pentru săvârşirea infracţiunii de acces ilegal la un sistem informatic (faptă săvârşită la data de 06.08.2023);

(faptă săvârşită la data de 06.08.2023); Menţine pedepsele de 3 ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos (faptă săvârşită la data de 06.08.2023) (…) şi de 3 ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de operaţiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar (faptă săvârşită la data de 06.08.2023);

(faptă săvârşită la data de 06.08.2023) (…) şi de (faptă săvârşită la data de 06.08.2023); Aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 13 ani închisoare, la care se va adăuga un spor de 3 ani închisoare, urmând ca inculpata să execute pedeapsa de 16 ani închisoare”, se arată în soluţia pe scurt dată de judecători. Decizia Curţii de Apel este definitivă.

Loredana Ionela Atănăsoaie a fost trimisă în judecată la finalul anului trecut, după ce și-a înjunghiat mortal prietena și i-a ascuns cadavrul într-un parc din Mangalia. Ea a fost trimisă în judecată pentru omor, furt calificat, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, operaţiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar şi acces ilegal la un sistem informatic.

A înjunghiat-o în gât și i-a pus trupul într-un geamantan

Cele două fete se cunoșteau din copilărie și au venit împreună pe litoral, unde lucrau cameriste la un hotel. Victima o anunțase pe Loredana Ionela Atănăsoaie că vrea să plece acasă, iar între ele s-a iscat o ceartă. Din declarațiile făcute de inculpată la acel moment, a ucis-o pe tânără cu un cuțit de bucătărie, pe care fetele îl aveau în cameră. „Am început să tremur, am luat cuțitul care era pe un raft şi inițial am ezitat însă după aceea am înjunghiat-o în gât. Menționez că eu nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care mi-am pierdut firea și am săvârșit această faptă”, a declarat atunci Loredana.

După ce a fost convinsă ca victima a decedat, i-a luat bagajul cu haine, l-a golit, și i-a pus trupul neînsuflețit în el. Fata a încercat inițial să meargă acasă, la Vaslui, cu un taxi, având cadavrul în portbagajul mașinii. Aceasta a declarat la momentul recunoașterii faptelor că după ce a fost refuzată de taximetrist pentru o cursă atât de lungă, s-a oprit la un bancomat, de unde a scos bani de pe cardul victimei. Pentru că era foarte derutată, a decis să rămână în Mangalia. Aici, a dus geamantanul într-un parc, a lăsat corpul prietenei sale sub o bancă și a plecat înapoi la hotelul unde se petrecuse crima.

Ziua următoare a fost ridicată de poliție și-a recunoscut fapta, pentru că văzuse în filme că poate să primească o pedeapsă redusă.