Tanc petrolier suspectat că face parte din flota-fantomă a Rusiei, lovit în plin de o dronă care a vizat sala motoarelor, în Marea Neagră

Un petrolier care avea ca destinație Rusia a fost atacat de o dronă în Marea Neagră, ceea ce l-a determinat să solicite asistența pazei de coastă turce și să se abată de la cursul său, potrivit unui comunicat al Lloyd’s List Intelligence și unei surse separate, din domeniul securității maritime, informează joi Reuters.

Organizația Lloyd’s List Intelligence, specializată în date maritime, a transmis că nava Elbus, aflată sub pavilionul Palau, „a fost atacată miercuri de un vehicul marin fără pilot și de o dronă” care au vizat sala motoarelor, și că nu au fost raportate victime printre cei 25 de membri ai echipajului, nici urme de poluare în urma loviturii.

Sursa din domeniul securității a descris incidentul ca fiind un atac cu dronă, pe baza unei evaluări. Nu este clar momentan cine sau ce se află în spatele incidentului.

Nava Elbus este suspectată ca face parte din așa-numită „flotă fantomă” a Rusiei, pe care Moscova o folosește pentru ocolirea sancțiunilor. Imaginile publicate în mediul online sugerează că petrolierul a fost lovit în plin.

⚡ Drone Attacks Russian “Shadow Fleet” Tanker off the Coast of Turkey



The oil tanker ELBUS, linked to Russia’s so-called “shadow fleet,” was attacked by a drone in the Black Sea off the coast of Turkey, Ortadogu reports.



According to the outlet, the vessel was sailing under… pic.twitter.com/6ba4SALbp2 — NEXTA (@nexta_tv) January 8, 2026

La sfârșitul lunii noiembrie, tarifele de asigurare a transportului maritim au crescut după ce drone navale ucrainene au lovit două tancuri petroliere care se îndeptau spre Rusia, în Marea Neagră, incidente care au determinat Moscova să amenințe cu represalii și Ankara să facă apel la calm. O altă navă, sub pavilion rusesc, a afirmat la începutul lunii decembrie că și ea a fost atacată pe mare, dar Kievul a negat orice implicare în acel incident.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) nu a răspuns când a fost întrebat despre incidentul în care a fost implicat petrolierul Elbus, notează Reuters.

Ministerul Transporturilor din Turcia și Ambasada Rusiei la Ankara nu au fost disponibile imediat pentru a transmite puncte de vedere.

Marea Neagră este crucială pentru transportul cerealelor, țițeiului și produselor petroliere, iar apele sale sunt împărțite între Turcia, Rusia, Ucraina, Bulgaria, Georgia și România.

Petrolierul Elbus se îndrepta miercuri spre portul rus Novorossiisk, după ce a plecat din Singapore, potrivit anunțului făcut de Lloyd’s List Intelligence.

Datele Marinetraffic au arătat că Elbus s-a oprit joi la câțiva kilometri de portul turcesc Inebolu, din nordul țării, după ce s-a abătut de la cursul inițial spre est, prin Marea Neagră.

Nava a ancorat la Inebolu din proprie inițiativă, a precizat Lloyd’s List Intelligence.