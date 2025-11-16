Țara care își închide aproape 70 de școli de teama azbestului din nisipul de joacă

Un total de 69 de școli din Teritoriul Capitalei Australiene (ACT) vor fi închise luni după ce urme de aszbest, un mineral cu risc cancerigen extrem de mare, au fost găsite în unele eșantioane de nisip din produsele cu utilizare educațională, potrivit BBC.

Mai multe lanțuri de magazine, precum Kmart și Target, au anunțat, sâmbătă, că nisipul colorat a fost retras de pe piață din cauza riscului de azbest. Materialul devine periculos atunci când particulele sale sunt inhalate. Acestea pot deteriora plămânii și provoca boli grave.

Comisia australiană pentru concurență și consumatori (ACCC) a declarat că există un risc „scăzut” ca azbestul să devină aeropurtat sau suficient de fin pentru a fi inhalat. Cu toatea acestea, guvernul a transmis că este „obligat să elimine riscul în măsura în care este posibil”.

Inspecțiile școlilor sunt în curs de desfășurare și ar putea „dura câteva zile”, a declarat ministrul educației din ACT, Yvette Berry, într-o postare pe Facebook. Ea a adăugat că testele efectuate până în prezent au dat rezultate „negative pentru azbestul din aer” în toate școlile.

Vineri, mai multe școli și grădinițe din regiune au fost închise total sau parțial vineri, în urma unui avertisment privind riscurile asociate azbestului din nisipul pentru copii.

Guvernul ACT a declarat că persoanele care au intrat în contact cu produsul nu necesită o evaluare clinică.

Ce produse sunt vizate

Produsele cu nisip, importate din China și vândute pe teritoriul Australiei între 2020 și 2025, sunt disponibile în mai multe lanțuri comerciale, inclusiv în magazinele unuia dintre cei mai populari comercianți cu amănuntul din țară, Officeworks.

Produsele menționate în notificarea de rechemare sunt etichetate drept Kadink Sand (1,3 kg), Educational Colours – Rainbow Sand (1,3 kg) și Creatistics – Coloured Sand (1 kg).

Officeworks a transmis că a încetat vânzarea produselor Educational Colours după ce testele au detectat azbestul, potrivit postului de televiziune australian ABC.

Sursa foto: Dreamstime.com