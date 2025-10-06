Țara care și-a botezat fondul suveran după unul dintre cei mai mari cuceritori din istorie vrea să intre pe piața profitabilă a centrelor de date: „Avem un teritoriu vast, cu o climă favorabilă”

Deși s-a bazat mult timp pe sectorul minier, Mongolia plănuiește să construiască centre de date alimentate cu energie regenerabilă, în timp ce pregătește primul său fond suveran menit să direcționeze bogățiile minerale ale țării către bunăstare socială și infrastructură, relatează CNBC.

„Avem un teritoriu vast, cu un climat foarte favorabil pentru activități precum găzduirea centrelor de date”, a declarat Temuulen Bayaraa, directorul general al Fondului Suveran „Ginghis Han”, pentru CNBC în marja unui summit economic desfășurat la Singapore.

Acesta a adăugat că Mongolia dezvoltă zone economice speciale dedicate centrelor de date și a menționat Hunnu City, un proiect conceput ca un oraș urban inteligent și sustenabil.

Fondul Suveran „Ginghis Han”, înființat prin lege în aprilie anul trecut, dispune de rezerve în valoare de 1,4 miliarde de dolari și își propune să valorifice cererea globală tot mai mare pentru putere de calcul și energie curată. Strategia sa de investiții se află încă în etapa de revizuire și aprobare finală de către guvern.

O serie de țări asiatice și-au accelerat în acest an eforturile de a dezvolta centre de date, pe fondul cererii tot mai mari pentru servicii de cloud computing și inteligență artificială. Japonia, Singapore și Malaysia și-au intensificat investițiile pentru extinderea capacității proprii de centre de date.

Analiștii estimează că afacerile legate de centre de date vor cunoaște o creștere explozivă

Creșterea explozivă a volumului de lucru în domeniul inteligenței artificiale la nivel global necesită o putere de calcul uriașă, energie electrică, sisteme de răcire și infrastructură de rețea. Goldman Sachs estimează că cererea globală de energie provenită de la centrele de date va crește cu 50% până în 2027 și cu până la 165% până în 2030.

Pe lângă centrele de date, o parte din profiturile fondului din Mongolia va fi folosită pentru construirea unor rețele și proiecte de energie regenerabilă de scară „mega”, ca parte a eforturilor țării de a-și crește exporturile de energie verde către statele vecine, a mai Bayaraa. Mongolia, aflată între Rusia și China, și-a ridicat în ultimii ani relațiile cu ambele superputeri la nivelul de „parteneriate strategice cuprinzătoare”.

Fondul „Ginghis Han” este administrat de Erdenes Mongol, o companie deținută de stat care controlează participații în activele miniere ale țării.

Mongolia, o țară fără ieșire la mare cu o populație de aproximativ 3,5 milioane de locuitori, a beneficiat de pe urma creșterii prețurilor pentru resursele sale bogate în minerale critice, inclusiv cupru, uraniu și elemente de pământuri rare.