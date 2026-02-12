Țara de 1 trilion de dolari care cumpără Germania încetul cu încetul

Scenariul era de neimaginat în anii 1990: o țară care abia ieșea din comunism să cumpere businessuri germane.

Trei decenii mai târziu, însă, nu numai că PIB-ul său depășește pragul psihologic de 1 trilion de dolari, dar companiile sale achiziționează sistematic afaceri germane – de la industria auto și IT la industria alimentară și logistică. Este cazul Poloniei.

Conform datelor compilate de Bloomberg, companiile poloneze au anunțat 22 de achiziții în Europa de Vest în 2025 – un număr record. Dintre acestea, 9 vizează Germania. Iar 2026 începe deja cu noi tranzacții pe masă.

De la „student” la putere regională

Când Polonia a aderat la UE în 2004, PIB-ul pe cap de locuitor al Germaniei era de peste patru ori mai mare decât cel al Poloniei. Astăzi, diferența s-a redus considerabil: PIB-ul german pe cap de locuitor este de aproximativ două ori mai mare decât cel al Poloniei, dar creșterea economică spune o poveste diferită. În 2025, economia poloneză a crescut cu 3,6%, în timp ce cea a Germaniei a fost limitată la 0,2%.

Germania a fost principalul investitor în Polonia după ieșirea acesteia din comunism, cu investiții de aproximativ 265 de miliarde de zloți pe parcursul a două decenii.

Astăzi, însă, fluxul începe să se inverseze: companiile poloneze sunt cele care investesc în Germania, valorificând capitalul acumulat într-o perioadă de convergență rapidă.

Acordurile care schimbă harta

Un exemplu tipic este Wirtualna Polska Holding SA, care a achiziționat grupul Invia în valoare de 240 de milioane de euro , preluând controlul asupra celei de-a treia mari platforme de călătorii din Germania.

În sectorul tehnologic, Spyrosoft SA a achiziționat compania germană Embeddeers GmbH și negociază un nou acord, deoarece – așa cum subliniază conducerea companiei – clienții caută acum servicii personalizate și prezență locală.

În transporturi, Pesa Bydgoszcz SA a convenit să achiziționeze compania germană HeiterBlick GmbH, cu sprijinul Fondului pentru Dezvoltare (PFR) deținut de stat.

În logistică, InPost SA – cândva aproape de faliment după o expansiune eșuată în Marea Britanie – și-a schimbat strategia: în loc să „construiască” de la zero, achiziționează jucători locali și obține acces imediat pe piețe. Astăzi, cutiile poștale ale sale sunt omniprezente în multe țări din Europa de Vest, în timp ce investitorii conduși de Advent International iau în considerare o propunere de preluare care evaluează compania la 7,8 miliarde de euro.

Nouă generație de antreprenori, nouă strategie

Primele încercări ale brandurilor poloneze de a se extinde direct în Europa de Vest au fost îngreunate de lipsa de experiență. Astăzi, abordarea este diferită: achiziționarea de companii existente, menținerea managementului local și exploatarea sinergiilor.

Această schimbare reflectă o schimbare mai profundă: Polonia nu mai funcționează exclusiv ca „fabrica low-cost” a Europei. Salariile au crescut , automatizarea și inteligența artificială amenință industriile serviciilor, iar investițiile străine directe încetinesc din cauza riscurilor geopolitice și a costurilor ridicate ale energiei.

În ciuda tensiunilor politice, realitatea economică este clară: Polonia se află în cea mai puternică fază a istoriei sale moderne.

De la beneficiar de investiții la exportator de capital

Analiștii compară stadiul actual de dezvoltare al Poloniei cu cel al Coreei de Sud din deceniile anterioare: o țară care, după ce a atras capital străin timp de ani de zile, începe acum să își exporte propriul capital .

Achizițiile din Germania nu sunt doar tranzacții comerciale. Ele reprezintă o inversare simbolică a unei relații care a fost unidirecțională timp de decenii. Acolo unde companiile germane cumpărau odinioară active poloneze, astăzi antreprenorii polonezi se luptă pentru o cotă în inima economiei europene.

Expresia „vin polonezii”, care circulă acum în presa germană, nu este un avertisment. Este semnul unui nou echilibru economic în Europa.