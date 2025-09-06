Țara din Europa devenită magnet pentru milionarii lumii. Nume sonore printre rezidenții atrași de regimul fiscal relaxat din acest stat

În timp ce alte state înăspresc regulile pentru super-bogaţi, această țară europeană menține un regim de impozitare simplificat, potrivit CNBC, citat de News.ro.

Italia continuă să aplice un impozit forfetar pe veniturile din străinătate, fixat la 200.000 de euro anual, ceea ce a transformat Milano, Roma sau regiunea lacurilor în destinaţii de top pentru relocarea marilor averi, scrie sursa citată. Astfel, în 2025, numărul noilor milionari sosiţi în această țară ar putea ajunge la 3.600, potrivit estimărilor Henley & Partners.

Printre noii rezidenţi se numără nume sonore, precum miliardarul egiptean Nassef Sawiris sau vicepreşedintele Goldman Sachs, Richard Gnodde.

Numărul mare de milionari sosiți în Italia a dus la o explozie a preţurilor imobiliare în zone precum Milano, Toscana şi Riviera italiană. În capitala lombardă, preţurile locuinţelor au crescut cu aproape 50% din 2017, dublu faţă de media marilor oraşe italiene, iar specialiştii se aşteaptă la noi majorări în 2025.

Criticii valului de milionari sosiți în Italia avertizează asupra accentuării inegalităţilor sociale şi a impactului redus asupra bugetului naţional. Susținătorii spun însă că noul val de investiţii şi consum stimulează economia locală, aducând beneficii sectoarelor de servicii, ospitalitate şi finanţe.

Foto: Podul vechi și portul din Sirmione de la castelul Scaliger, cu Lacul Garda în fundal, regiunea Lombardia, Italia, Europa. Sursa: Dreamstime.com